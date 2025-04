中英對照讀新聞》Cheese dating back 3,600 years found in Chinese tomb中國古墓發現距今3600年的起司

中國科學家在新疆一座古墓發現距今3600年的起司。示意圖。(彭博檔案照)

2025/04/10 05:30

◎孫宇青

A 3,600-year-old coffin was opened in the Xiaohe Cemetery in Xinjiang, China, during an excavation in 2003 - 21 years later, a team found a substance identified as kefir cheese.

2003年,在中國新疆小河公墓的一次挖掘中,一具3600年歷史的棺材被打開;21年後,一個團隊發現一種被鑑定為克菲爾起司的物質。

請繼續往下閱讀...

The world’s oldest piece of cheese has been discovered - found laid across a mummified young woman’s neck.

世界上最古老的起司出土了——被發現放在一具年輕女性木乃伊的脖子上。

Qiaomei Fu, a paleogeneticist at the Chinese Academy of Sciences in Beijing, told Sky’s partner network NBC News: "Regular cheese is soft. This is not. It has now become really dry, dense and hard dust."

北京中國科學院古基因學家傅巧梅告訴《天空新聞》的合作夥伴《美國全國廣播公司新聞》:「一般的起司是軟的。這個則不然。它現在已經變成非常乾燥、緻密和堅硬的灰塵。」

The samples of kefir cheese were made by fermenting milk using kefir grains, and there was also evidence of goat and cow’s milk being used.

這些克菲爾起司採樣是運用克菲爾穀物來使奶品發酵而製成,且有證據表明是使用羊奶和牛奶。

新聞辭典

dense:形容詞,濃密的。例句:Ahead of us is only dense fog.(我們的前方只有濃霧。)

ferment:動詞,(使)發酵。例句:We ferment cabbages to produce Sauerkraut and kimchi.(我們使高麗菜發酵,來製作德國酸菜和韓式泡菜。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法