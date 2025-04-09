范斯脫口「中國老粗」 中國外交部不滿

美國副總統范斯（美聯社檔案照）

2025/04/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國副總統范斯（J.D. Vance）三日接受「福斯新聞」節目專訪，為總統川普衝擊全球的「解放日」關稅政策辯護。過程中，范斯以帶有貶意的「中國老粗」（Chinese peasants）描述美國與中國的貿易問題，不僅引發網路議論，中國外交部也譴責范斯言論「無知且無禮」。

針對關稅所產生的巨大影響和前景，范斯主張，若美國民眾降低對全球進口貨品的依賴，將有助於本國製造業復興。在凸顯美國自給自足的必要性時，范斯認為，美國人應該捫心自問，全球主義經濟為美國帶來什麼，「招致鉅額債務來購買其他國家為我們製造的東西」，「我們向中國老粗們借錢來買這些中國老粗生產的東西」，「這可不是經濟繁榮、低廉價格，以及美國優質就業機會的竅門」。

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peasant也做「農民」之意，較多用於描述舊時代或貧窮國家，具有社會地位、經濟條件不佳的意涵。指稱農牧業者更普遍且中立的用法為「farmer」。中共黨媒「環球網」則譯為「中國鄉巴佬」。

中國外交部發言人林劍八日在例行記者會上回應：「聽到這位副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詫異，也感到悲哀」。

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