澤倫斯基︰俘虜烏東作戰兩中國兵

（取自澤倫斯基X平台）

2025/04/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基八日指控，中國士兵（見圖，取自澤倫斯基X平台）在烏克蘭東部隨俄羅斯軍隊作戰，兩人與烏軍交戰後被俘擄。他強調，此事顯示「又多一個國家」參與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，要求北京當局提出解釋。

澤倫斯基透過社群媒體指出，在烏國東部頓內茨克地區的烏軍部隊，與六名中國士兵交戰，「我軍俘擄兩名在俄國軍隊中作戰的中國公民」，已取得兩人的身分證件、銀行卡、個人資料等。發文並附上據稱是其中一名中國戰俘的影像。

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澤倫斯基說，「又多一個國家加入俄羅斯對烏克蘭的戰爭」，他已指示烏國外交部長西比哈（Andrii Sybiha）立即與北京聯繫，要求中方做出解釋，並期待美國對此有所回應。

他同時表示，烏軍俘虜這兩名中國士兵，以及俄羅斯將中國牽扯進這場侵略行動，「是（俄國總統）普廷將盡其所能，唯獨不願意結束戰爭的明確訊號」，希望「美國、歐洲和世界上每一個想要和平的人」，對此做出回應。

中國外交部尚未對此做出回應。中國向來聲稱對烏俄戰爭中立，並未向交戰任何一方提供致命性武力支援，與美國和其他西方國家不同。然而，中國與俄羅斯的政治和經濟關係密切，北大西洋公約組織（NATO）曾指中國是俄國的「關鍵助力者」。

彭博報導，已知參與俄國對烏作戰的國家，目前只有北韓，中國並未派兵支援俄軍作戰，但有報導指稱中國公民自願與俄軍共同作戰。

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