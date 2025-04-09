為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基︰俘虜烏東作戰兩中國兵

    （取自澤倫斯基X平台）

    （取自澤倫斯基X平台）

    2025/04/09 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基八日指控，中國士兵（見圖，取自澤倫斯基X平台）在烏克蘭東部隨俄羅斯軍隊作戰，兩人與烏軍交戰後被俘擄。他強調，此事顯示「又多一個國家」參與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，要求北京當局提出解釋。

    澤倫斯基透過社群媒體指出，在烏國東部頓內茨克地區的烏軍部隊，與六名中國士兵交戰，「我軍俘擄兩名在俄國軍隊中作戰的中國公民」，已取得兩人的身分證件、銀行卡、個人資料等。發文並附上據稱是其中一名中國戰俘的影像。

    澤倫斯基說，「又多一個國家加入俄羅斯對烏克蘭的戰爭」，他已指示烏國外交部長西比哈（Andrii Sybiha）立即與北京聯繫，要求中方做出解釋，並期待美國對此有所回應。

    他同時表示，烏軍俘虜這兩名中國士兵，以及俄羅斯將中國牽扯進這場侵略行動，「是（俄國總統）普廷將盡其所能，唯獨不願意結束戰爭的明確訊號」，希望「美國、歐洲和世界上每一個想要和平的人」，對此做出回應。

    中國外交部尚未對此做出回應。中國向來聲稱對烏俄戰爭中立，並未向交戰任何一方提供致命性武力支援，與美國和其他西方國家不同。然而，中國與俄羅斯的政治和經濟關係密切，北大西洋公約組織（NATO）曾指中國是俄國的「關鍵助力者」。

    彭博報導，已知參與俄國對烏作戰的國家，目前只有北韓，中國並未派兵支援俄軍作戰，但有報導指稱中國公民自願與俄軍共同作戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播