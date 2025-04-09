北約秘書長訪日 示警共軍驚人擴張

北大西洋公約組織秘書長呂特8日訪問日本，呼籲北約與日本加強合作，應對中國擴張軍力。圖為呂特訪問日本海上自衛隊橫須賀基地。（法新社）

2025/04/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約組織秘書長呂特八日訪問日本期間，對中國「驚人」的軍力擴張及在台灣周邊的軍事活動表達嚴重關切，呼籲北約盟國與印太夥伴加強合作，共同維護區域海域的自由開放。

關切共軍在台灣周邊活動

呂特在日本海上自衛隊橫須賀基地結束參訪時向媒體表示，中國正支援俄羅斯，且其海軍等武力擴張速度「驚人」。他強調各國需合作評估局勢、保持警惕，並表示北約擔憂且關注中國在台海的軍事活動。

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此次訪問正值美國力促北約成員國更積極參與印太地區事務之際。呂特說明，美國希望北約在印太地區扮演的角色，並非啟動集體防禦的「第五條款」，而是著重於「投射力量」以及盟友間的相互支持。他對美國國防部長赫格塞斯近期訪日，重申強化美日同盟及區域存在的承諾表示歡迎，並強調日本做為七大工業國集團（G7）中唯一非北約成員國的重要性。

面對中國在區域內構成的挑戰，日本近年來不僅加速自身的軍事建設，包括發展長程巡弋飛彈等反擊能力，也積極擴大與美國、印太及歐洲國家的國防聯繫。日本認為，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭凸顯了歐洲與亞洲安全風險密不可分的現實。

呂特此行是他自去年十月接任北約秘書長以來首次訪問日本，旨在推動北約與日本、南韓、澳洲與紐西蘭組成的「印太四國」（IP4）夥伴關係邁向新層級。近年來，IP4領袖已固定出席北約峰會。呂特上週接受「日本時報」訪問時便提及，希望透過加強情報共享與國防工業合作，讓夥伴關係超越聯合聲明，走向更「務實」的合作。

呂特八日稍晚與日本防衛大臣中谷元會談，預訂九日會見日本首相石破茂。石破茂曾倡議在亞洲建立類似北約的安全架構，但未提供具體細節。

美聯社分析，隨著美中競爭加劇，擁有共同安全關切的國家正持續強化彼此關係。然而，北京方面對於北約加強與印太夥伴的聯繫抱持批評態度，擔憂華盛頓可能試圖在該區域組建類似北約的軍事同盟。

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