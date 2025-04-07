俄空襲故鄉18死 烏總統批美「回應軟弱」

烏克蘭總統澤倫斯基家鄉克利福洛一處靠近兒童遊樂場的住宅區，4日晚間遭俄羅斯飛彈擊中，導致9名兒童在內共18人死亡，是烏國近幾週來所遭遇最致命的攻擊行動之一。（路透）

2025/04/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）一處靠近兒童遊樂場的住宅區，四日晚間遭俄羅斯一枚彈道飛彈擊中，導致九名兒童在內共十八人死亡、七十二人受傷，是烏國近幾週來所遭遇最致命的攻擊行動之一。老家就在克利福洛的總統澤倫斯基，五日指責美國大使館未清楚指明俄國為攻擊者，是「軟弱」的表現。

襲擊當晚，美國駐烏大使布林克（Bridget Brink）在社群平台X上表示，對於一枚彈道飛彈襲擊克利福洛一個遊樂場和餐廳附近地區感到震驚，「這就是戰爭必須結束的原因」。烏國第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，經過一晚的緊急救援後，當地進入為期三天哀悼期。

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總統澤倫斯基自二月在白宮與美國總統川普爆發爭執以來，一直對公開批評華府持謹慎態度，但他五日在X平台發文指出，多國大使館譴責這次襲擊事件，並點名俄國該負責，反觀美國未將俄國視為攻擊者。

澤倫斯基列出遇難兒童的名字，強調「美國大使館的回應令人意外且不悅，一個如此強大的國家，擁有如此強大的人民，卻有如此軟弱的反應。在談到那枚殺害孩子的飛彈時，他們甚至不敢說『俄羅斯』這個詞」。稍後，澤倫斯基又在演說中指出，對俄國以彈道飛彈殺死兒童的事實保持沉默，不僅錯誤且危險，更會讓莫斯科的罪犯繼續戰爭、無視外交，「為了結束戰爭，我們不能害怕直言不諱」。

目前，美方正推動烏俄達成部分停火，並試圖緩和美俄關係。俄國國防部則聲稱，俄軍是針對烏軍指揮官和西方國家軍官正在開會的城市發動「精準打擊」，但烏軍隨後反駁道，莫斯科試圖散布虛假資訊掩蓋其戰爭罪行。澤倫斯基表示，這次飛彈攻擊後，俄軍在烏方展開救援行動期間又派出攻擊無人機，另導致一人死亡，凸顯俄國無意停火止戰。

澤倫斯基四日在基輔會見英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）和法國參謀總長勃克哈德（Thierry Burkhard），討論烏俄達成停火協議後，兩國向烏國派遣維和部隊的初步細節。這是川普繞開歐洲領袖與克里姆林宮直接談判停火後，歐洲領袖為協調政策所做出的最新努力。

基輔六日亦遭飛彈襲擊，造成至少三人受傷、八輛汽車受損，以及多處非住宅建築發生火災。

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