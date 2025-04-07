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    英媒：習近平揮刀太子黨 劉鶴之子涉貪被查

    英國金融時報披露，中國當局正針對曾被稱為「經濟沙皇」的前國務院副總理劉鶴之子劉天然，涉嫌金融貪腐展開調查。（歐新社檔案照）

    英國金融時報披露，中國當局正針對曾被稱為「經濟沙皇」的前國務院副總理劉鶴之子劉天然，涉嫌金融貪腐展開調查。（歐新社檔案照）

    2025/04/07 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國「金融時報」六日引述知情人士報導，中國當局正針對前國務院副總理劉鶴之子劉天然，涉嫌金融貪腐展開調查。據透露，已有七名內部人士確認，劉天然目前正接受調查，範圍涉及與金融交易及資金運作有關的腐敗嫌疑，部分消息指出他甚至可能已被拘留。

    本案爆發之際，正值中國國家主席習近平加強整頓中國金融業之際，包括銀行家削減薪酬、對基金募集及交易行為的嚴格審查，已使多名知名風險投資家捲入調查，部分甚至面臨拘留。

    川普首任貿易戰 劉鶴代表中國談判

    劉天然身為眾多中共「太子黨」之一，曾於二○一六年創立天壹紫騰資產管理公司（Skycus Capital），並擔任首任董事長。金融時報先前確認，他正是劉鶴之子，而劉鶴曾在美國總統川普第一任期期間主導美中貿易談判，有中國「經濟沙皇」之稱。

    根據報導，當局最初是針對與螞蟻集團（Ant Group）原定高達三七○億美元首次公開募股（IPO）相關的疑點展開調查，卻意外發現與劉天然有關的貪腐線索。調查過程中，其他與螞蟻集團案件無關的腐敗事例也被查獲，並已向習近平提交相關報告。

    美國前中情局（CIA）高級分析師、風險諮詢公司「中國策略集團」（China Strategies Group）現任總裁強生（Christopher K. Johnson）指出，若調查結果屬實，劉天然案件正符合近年來習近平所授權的貪腐調查新模式。這類針對高層親信非法所得的調查，通常只要求將不義之財上繳國家即可免除逮捕，但劉涉案情規模，可能超出現有安排所能容忍的範圍。

    喬治城大學教授、前白宮國家安全會議亞洲事務主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，劉鶴自二○二三年退休後大幅減少與外界接觸，與習近平之間疑似出現裂痕。據了解，劉鶴過去曾頻繁會見外國政商界人士，包括二○二四年四月與美國前財政部長葉倫會面，但近一年來其公開行程明顯減少。知情人士推測，劉鶴作風低調或與兒子所受調查有關。

    企業紀錄顯示，劉天然於二○一七年四月正式卸下天壹紫騰董事長職務並轉讓股份，但仍持續參與公司相關事務，直至二○二一年。該公司曾從中國國家開發銀行、中國移動及工商銀行等國有機構募集資金，同時也曾投資騰訊、京東健康、騰訊音樂等重要企業。

    金融時報無法取得劉天然的說法，與劉天然關係密切的消息人士則強調，所有指控「毫無事實根據」。

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