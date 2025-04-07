一天1300場》反川普示威 美加歐遍地開花

全美50州、加拿大、墨西哥和歐洲5日同步發起逾1300場呼籲美國總統川普「把手拿開」（Hands Off）的示威行動，是川普重返白宮以來最大規模的抗議活動。圖為紐約的示威場面。（美聯社）

2025/04/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上任不到三個月，大刀闊斧裁撤聯邦機構、推動保守價值，並向國際夥伴擴增關稅，引發經濟衰退疑慮，引起反對者不滿。全美五十州、加拿大、墨西哥和歐洲五日同步發起逾一千三百場呼籲川普「把手拿開」（Hands Off）的示威行動，是川普重返白宮以來最大規模的抗議活動。川普則發文為自己辯護，強調正在執行一場經濟革命，期盼美國人民「堅持到底」（Hang tough）。

川普發文自辯：正在執行經濟革命 盼美國人「堅持到底」

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民權組織、工會、LBGTQ+倡議者、退伍軍人和選舉活動人士等逾一五○個團體，在各地發起逾一千三百場反川示威，據稱有多達五十萬人站出來抗議。在華府，主辦單位推估多達兩萬人參與示威，大批人潮聚集在國家廣場及鄰近的華盛頓紀念碑，手舉「把干預社會福利的手拿開」、「把手從我們錢包拿開」、「馬斯克是寄生蟲」等標語，高喊「川普必須下台」等口號。

全美50州發起「把手拿開」抗議 估50萬人走上街頭

有民眾表示，從移民、裁員、教育到關稅，美國持續「遭到攻擊」；更有人直言，關稅將導致失業，以及退休金帳戶「401（k）」的損失。華府民眾向「中央社」表示，川普的關稅政策會導致生活成本上揚，美國消費者將承受最大衝擊。

數百人聚集在佛州棕櫚灘花園進行示威，痛批川普正在撕裂國家，選民對他的施政只有不滿，還有人的標語諷刺性地寫上：「市場低迷，川普在打高爾夫球」。據了解，佛州的抗議地點距離川普在朱庇特（Jupiter）的高爾夫俱樂部僅有數公里；白宮表示，川普該週末都會在佛州打高爾夫球。在西岸大城西雅圖標誌性的太空針塔下，示威者舉著寫有「打擊寡頭政治」等文字的標語，對川普顧問馬斯克表達憤怒。

德國示威者要馬斯克「閉嘴」

示威潮也蔓延至歐洲，德國柏林、法蘭克福示威者呼籲在德的美國公民，對川普政府提出抗議，要求川普「終結亂局」，甚至要求川普辭職，以恢復民主；也有示威者要馬斯克「閉嘴」，稱「沒人投票給你」。在法國巴黎，約兩百人聚集在共和廣場，揮舞「抵制暴君」、「拯救民主」等布條，並發表演說譴責川普。在英國倫敦，數百人聚集在特拉法加廣場，稱美國人為川普「感到羞恥」，並高喊不要干涉加拿大、格陵蘭、烏克蘭等口號。

白宮：任何行動都難撼川普決心

全美各地爆發示威潮之際，川普同日則在自家社群媒體「真實社群」發文寫道，美國正以前所未見的方式恢復就業和商業，「這是一場經濟革命，我們終將勝利，堅持到底（Hang tough），這並不容易，但最終的結果將是歷史性的」。白宮新聞秘書李威特則向「今日美國報」表示，無論抗議、訴訟或法律戰，都不會動搖川普兌現讓聯邦政府更有效率、更負責任的競選承諾。

圖為美國亞特蘭大一位年輕爸爸背著小貝比參加反川普示威。（路透）

全美50州、加拿大、墨西哥和歐洲5日同步發起逾1300場呼籲美國總統川普「把手拿開」（Hands Off）的示威行動，是川普重返白宮以來最大規模的抗議活動。圖為洛杉磯示威場面。（路透）

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