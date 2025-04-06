運河爭議之際 美防長本週訪巴拿馬

在川普政府指控中國干涉巴拿馬運河運作之際，美國國防部宣布，部長赫格塞斯本週將前往巴拿馬訪問，參加二○二五年中美洲安全會議，並會晤巴拿馬領袖。（法新社檔案照）

2025/04/06 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在川普政府指控中國干涉巴拿馬運河運作之際，美國國防部宣布，部長赫格塞斯本週將前往巴拿馬訪問，參加二○二五年中美洲安全會議，並會晤巴拿馬領袖。與此同時，美國國務院表示，針對香港長和公司在巴拿馬運河兩端兩港口的營運，副國務卿藍道四日和巴拿馬外長艾查討論到持續進行審查的重要性。

美副國務卿與巴拿馬外長通話

強調審查長和營運港口重要性

五角大廈發言人帕尼爾四日表示，赫格塞斯將參加中美洲年度安全會議，這些會議「將推動我們不斷努力加強與巴拿馬和其他中美洲國家的夥伴關係，實現我們對西半球和平與安全的共同願景」。帕尼爾指赫格塞斯將利用會議之便會晤巴拿馬領袖並舉行雙邊會談，他沒有提到巴拿馬運河經營權問題。

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此外，根據美國國務院的聲明，藍道認同巴拿馬在遏制中方惡意影響力的行動，並討論對在運河兩端、由長和營運港口進行審查工作的重要性。雙方也討論進一步加強兩國連繫，藍道感謝巴拿馬配合打擊非法移民。

美國總統川普一再抱怨美國在二十多年前放棄該運河的控制權並移交給巴拿馬，認為美國在使用運河時被多收費用，並指控中國對運河擁有控制影響力。川普不斷表示要「收回」巴拿馬運河，但未提供具體計畫，說明他將如何做到，或是否要採取軍事行動。

在川普威脅下，香港首富李嘉誠家族控制的香港長江和記實業有限公司（長和），三月初公布與美國貝萊德集團主導的財團達成原則性協定，擬向該財團出售旗下和記港口集團八十％的資產，轉讓持有和營運的海外四十三個港口及配套物流網路，這些港口分布二十三國，包括巴拿馬運河兩端的港口。

不過，長和此一決定引發香港親北京的「大公報」持續刊文批評。中國國家市場監督管理總局日前表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。該交易也必須獲得巴拿馬政府的批准，巴拿馬政府一直堅稱其對運河擁有完全控制權，運河本身由巴拿馬經營，總部位於香港的集團經營兩端港口並不代表中國控制該運河。

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