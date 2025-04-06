雲壤軍港竣工 柬國總理：非中國專用

柬埔寨總理韓馬內（左二）和中共中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒（右一）一同視察新建設施。（法新社）

2025/04/06 05:30

美方質疑中國獲得重要戰略地位

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國二○二二年起持續資助柬埔寨翻新「雲壤海軍基地」，興建新碼頭、現代化基礎設施及柬中聯合保障和訓練中心等，在五日竣工落成。柬國總理韓馬內（Hun Manet）在典禮上強調，歡迎各國停靠及使用該基地進行聯合演習，試圖打消外界質疑該基地恐是中國專用的疑慮。

中國援助翻新 共軍將領出席

美國過去幾年不斷質疑，位於柬國南部的雲朗海軍基地可能會讓中國在暹羅灣附近的南海爭議海域獲得重要戰略地位，但總理韓馬內五日在各國軍事代表出席的落成典禮上發表演說強調，金邊當局希望柬國人民及世界各地的人民和軍隊，停止對該基地的用途表示懷疑，「從今天開始，柬國將歡迎所有朋友在雲朗基地舉行聯合演習。我們沒有什麼可隱瞞」。他也承諾，新基地不會供中國「專用」，也歡迎各國船隻停泊。

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該基地落成典禮會場懸掛柬中兩國國旗，柬國政府還為中國人民解放軍代表團鋪上紅毯。中共中央軍委聯合參謀部副參謀長曹青鋒發表談話，稱該港口象徵兩國之間的「鐵桿友誼」，並將「為區域安全注入新動能」。他提到，兩國都將利用訓練中心維護區域安全和自由，並加強彼此的軍事關係。此外，該基地將用於聯合軍事演習，包括五月舉行的中柬年度「金龍」聯合軍演。

柬埔寨長期以來一直是中國在東南亞最堅定的盟友之一，北京近年來更擴大對金邊當局的影響力，從韓馬內的父親、前總理韓森開始，中國就向柬國基礎設施投資數十億美元。例如，雲壤基地最初是使用美國資金建造，直到二二年才改由北京出資改造。韓馬內五日也證實，中國國家主席習近平將於本月訪問柬埔寨，但他強調，柬國珍惜自身主權和獨立，該基地不會損害這些重要原則。

「金邊郵報」先前披露，柬國王家軍隊總司令皮森上月中與日本武官會面時，已向對方傳達基地將在四月初啟用，且日本海上自衛隊船艦將成為首艘停靠該基地的外國軍艦。皮森表示，優先考慮日本船艦，是基於柬日兩國加強合作關係、互信和全面戰略夥伴關係的立場。

此外，美柬關係近來也有所改善。美國海軍「獨立級」濱海戰鬥艦「薩凡那號」去年十二月十六日才停靠柬國南部港市施亞努，為八年來首見。隨後，美國印太司令部司令帕帕羅也在二月訪問柬國，並與韓馬內會面，商討「擴大雙邊國防關係」。

柬埔寨雲壤海軍基地五日落成，大批中國海軍人員出席典禮，圖為自去年四月就停泊在該基地的兩艘中國解放軍056型護衛艦當中一艘。（法新社）

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