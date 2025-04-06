拉中國生意 安德魯王子每年向習賀壽

英國已故女王次子、現任英國大弟安德魯王子被爆為推動其所成立的創業倡議曾年年向中國國家主席習近平拜壽。圖為二○一八年五月兩人在中國北京人民大會堂見面。 （法新社）

2025/04/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕四日公布的法庭文件顯示，日前被爆捲入英國共諜案的已故英國女王伊莉莎白二世次子、現任國王查爾斯三世大弟，封號「約克公爵」的安德魯王子，曾為了讓成立的創業倡議能在中國扎根，定期與中國國家主席習近平交流溝通，甚至每年還在習近平生日時發函賀壽。

上述法庭文件是在安德魯的中國親信兼商業夥伴楊騰波提出上訴後曝光。中共黨員楊騰波在二○二三年七月被英國政府以疑是替中共中央統戰部工作的共諜為由禁止入境，楊否認是共諜並提出上訴，英國移民法庭「特別移民委員會」（SIAC）去年底駁回上訴。

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在SIAC四日公布的法庭文件中，安德魯的高級顧問罕布什爾在以證人身分提供證詞時表示，安、習有溝通管道，就安德魯發起、幫創業者與金主牽線的Pitch@Palace倡議定期溝通，「這點從未隱瞞…公爵（安德魯）每年會在主席（習近平）生日時發信給他。」罕布什爾還幫安德魯緩頰，稱包括英女王在內的王室成員，都很清楚、當然也接受，甚至可說鼓勵安、習間的交流，「這是有用的開放溝通管道」。

至於共諜案，罕布什爾作證說，在楊騰波被禁止入境英國後，他曾在二○二三年底與二○二四年初，兩度就一項國際金融倡議與安德魯及英王查爾斯進行會談。對此，白金漢宮發言人不否認國王在過去一年曾就獨立注資接見胞弟安德魯及其顧問，但強調討論時不曾提及H6（楊騰波在法庭文件中代號）。此外，英媒去年底曾報導，罕布什爾曾稱楊騰波位居安德魯人脈網的頂端。

醜聞纏身的安德魯爭議不斷，不但與美國淫魔富豪艾普斯坦交好，還有女性出面指控在未成年時遭安德魯性侵；二○二二年初英女王辭世前，安德魯被拔除軍階與王室贊助人資格、被禁用「殿下」（HRH）尊稱，形同遭王室放逐。

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