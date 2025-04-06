川普突開除國安官員 美戰略方向遭質疑

去年九月大選期間，盧默搭乘川普專機，陪同川普前往費城造勢。（美聯社檔案照）

2025/04/06 05:30

川普否認聽取極右派建議

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普近日解僱數名國家安全會議（NSC）重要官員，包括國安局（NSA）局長霍格，且據信是採納極右派人士盧默（Laura Loomer）的建議，她本人還公開邀功。分析指出，盧默的建議凸顯傳統共和黨人與擁護「讓美國再次偉大」信念的川普支持者之間深刻的分歧，但這在美國尋求結束俄羅斯對烏克蘭戰爭、限制伊朗核計畫及對抗中國不斷增長的軍事實力之際，讓人對白宮戰略方向產生質疑。

盧默在社群平台上發文邀功

儘管川普否認霍格去職是聽取盧默建議後的決定，但經常宣揚陰謀論的盧默自行在社群平台上發文邀功，「我們為何需要密利欽點的國安局長？」霍格是由前參謀首長聯席會議主席密利推薦，而密利在川普首任曾與他公開衝突。盧默還稱被開除的官員是「深層政府間諜」，雖然這些人經過國安顧問瓦爾茲審查，但瓦爾茲並未檢視他們是否對川普懷恨，「我是在這些叛徒攻擊前阻止他們」。

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卅一歲的盧默自稱是「自豪的恐伊斯蘭者」，曾稱九一一恐攻事件是美國「內賊所為」，去年大選期間還曾多次發表涉及種族主義的歧視言論，包括指稱俄亥俄州有海地移民吃貓狗等寵物，以及嘲笑有印度血統的時任民主黨總統候選人賀錦麗一旦當選，白宮將「聞起來像咖哩」等。川普身旁的共和黨有力人士、包括資深參議員葛蘭姆等，即曾警告川普，與盧默來往對他選情不利。

前川普競選顧問塞拉諾指出，川普團隊吸取八年前的教訓，對於任何被視為具有「新保守主義或建制派血統」的官員，幾乎都是「零容忍」。然而，盧默的建議凸顯傳統共和黨人和擁護「讓美國再次偉大」信念的川普支持者之間深刻的分歧，後者將政府官員對川普的忠誠度，置於他們所擁有的專業知識之上。

緬因州無黨籍聯邦參議員金恩警告，在中國對美國發動前所未有的網路攻擊之際，總統卻將他最有能力的將軍從前線撤離，可能帶來災難性後果。參院情報委員會民主黨議員華納抨擊，川普拒絕開除在Signal洩密事件中危害美軍生命的瓦爾茲，卻在一位白人民族主義者建議下解僱無黨派的國安局長，太令人難以置信。

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