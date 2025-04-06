華為涉行賄歐洲議員 比利時起訴八人

比利時檢方四日宣布起訴八人，涉嫌行賄歐洲議會議員提升華為在歐洲的商業利益。（彭博）

2025/04/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國科技大廠「華為」三月爆出牽涉歐洲議會議員收賄案。比利時檢方四日發布聲明，宣布以貪污、洗錢和參與犯罪組織等罪名起訴八人。

比利時檢方指出，自二○二一年起，涉案人士高度隱密地以商業遊說做為幌子，進行政治買賣或提供食品、旅行開支、定期邀請觀看足球賽事等超額餽贈，目的在於推升華為的5G網路部署業務利益。

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比利時檢警三月十三日在葡萄牙配合下，出動百名警力對兩國共廿一處地點發動突襲調查，搜查賄賂、偽造、洗錢和犯罪組織等可能證物，同時沒收文件和電子設備並拘捕、訊問數名有關人士。

比利時檢察官辦公室指出，八名嫌犯中有三人在海外遭到逮捕，於上月移交布魯塞爾。最先起訴的五人中，兩人有條件獲得釋放，三人接受電子監控；另行起訴的三人尚在關押中。未說明嫌犯身分和背景。

收賄幫華為遊說

據「彭博」掌握的逮捕令內容，當局判斷華為高層可能知曉並放行對歐盟議員的賄賂行徑。事例包括一名遊說者被控向一名歐洲議員提供一．五萬歐元（約五十五萬台幣）報酬，換取能夠促進華為利益的信函。華為先前表示嚴肅看待此案，會與當局聯繫、全面瞭解情勢，強調對貪腐和其他錯誤行徑採取零容忍政策。

此案並非歐洲議會議員首次涉入收賄醜聞。在二○二二年爆出的「卡達門」案中，比國肅貪機關針對布魯塞爾十九處地區發動廿起突襲。據證詞揭露，卡達自二○一九年向前歐洲議員潘澤里輸送現金，試圖影響歐洲議會投票，使結果符合卡達利益。被控涉案的還有摩納哥、茅利塔尼亞政府及前歐洲議會副主席凱利。

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