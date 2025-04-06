瞄準採礦權! 川普外交交易 有「礦」好說

美國總統川普積極爭取外國採礦權以對抗中國，願與之合作的外國政府則盼藉此向美國撈好處。圖為希望以採礦權交換美國協助對抗叛軍的非洲剛果民主共和國的一處銅與鈷礦場的礦坑。（路透）

2025/04/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華爾街日報」四日報導，從烏克蘭、剛果民主共和國到格陵蘭島宗主國丹麥，美國總統川普正在全球各地強行取得礦產開採權，希望能藉此在掌握原料的全球競爭中睥睨中國，以壯大美國的軍事與工業實力。

美國官員指出，川普已要求國務院促成礦產交易，以鞏固美國工業與武器；此外，川普也已指示國防部就在軍事基地提煉金屬以及保護美國在危險區營運的礦場，研擬計畫。報導說，川普希望華府在包括非洲、拉丁美洲等地區與中國一較高下時，有更好的競爭力。

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烏克蘭、民主剛果 都有礦產籌碼

在川普尋求取得採礦權的國家中，不少國家希望華府能有所回報。例如，烏克蘭建議可讓川普取得礦產資源，以換取美國支持烏國對抗俄羅斯的保證；但相關談判在川普獅子大開口後，現已陷入停擺。剛果民主共和國（民主剛果）也希望用採礦權，換取華府助其對抗盧安達支持的叛軍組織「三月廿三日運動」（M23）；該國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）已任命特使邀請川普政府官員來訪，美國國務院先遣部隊日前已參訪該國礦場。至於拒絕賣島的丹麥則告訴美國官員，可以讓美國在格島開設更多軍事設施以及提供美企採礦合約，但川普堅稱就是要拿下格陵蘭。

報導指出，包括白宮國家安全顧問瓦爾茲等高官，正在帶頭爭取採礦合約；此外，川普的親家布洛斯（Massad Boulos，川普次女蒂芬妮的公公）也以新政府的阿拉伯與中東事務資深顧問身分，幫忙安排採礦合約。白宮國安會發言人休斯表示，川普政府外交政策優先考慮重要礦產，不僅有助於提升美國經濟實力，也能消除對中國等全球競爭者的依賴。川普首任政府的一名資深官員說，川普熱中採礦權，是交易性外交政策的一個面向；在此等外交政策下，川普不會願意沒拿到補償就放棄任何事。

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