尹錫悅最快1週內搬離官邸 仍有隨扈

在尹錫悅遭彈劾免職隔日，北韓國營媒體5日報導，金正恩4日視察特種部隊，試射一款新研發的狙擊步槍，並發布照片顯示，金正恩透過狙擊槍瞄準鏡瞄準，做出準備射擊的姿勢。報導指出，這款狙擊槍將配發給特種部隊，金正恩對其性能和威力感到滿意。（法新社）

2025/04/06 05:30

朴槿惠當年彈劾裁定後 兩天就搬出

〔編譯管淑平／綜合報導〕因南韓憲法法庭裁定彈劾成立遭免職的前總統尹錫悅，仍留在總統官邸，南韓媒體五日表示，尹錫悅最快下週才會搬離官邸。美國國務院四日重申美韓同盟重要性，表示將與南韓代理總統共同確保同盟關係穩定，並且期待未來兩國之間的密切合作。

韓聯社五日報導，總統官邸現在正在收拾打包，但尹錫悅何時搬離，並沒有定出正式的時間表；消息人士說，最快要等到下週初才會搬出去。一名總統府官員說，「有太多事情要整理和準備」，「他最早要等到週末之後，才能夠搬出去」。相比之下，南韓史上首位遭彈劾罷免的總統朴槿惠，二○一七年彈劾裁定出爐後兩天就搬出總統官邸。

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7500人慶祝倒尹 逾萬人上街反彈劾

尹錫悅未來可能搬回他位於首爾南區瑞草洞的私人住宅，這也是他二○二二年當選總統之前的住處。根據現行法律，總統因彈劾遭免職下台，仍可享有安全隨扈。不過，要在其私宅安排維安措施可能會有困難，此外，私宅養了多隻寵物，消息人士指出，尹錫悅或許也因此在考慮其他替代地點。

南韓總統府尚未發布有關憲法法院裁定的正式公告，官網貼出「網站維護中」，無法進入。朴槿惠遭彈劾成立後，青瓦台官網也一度關閉。

支持彈劾的「尹錫悅下台及社會改革緊急行動」，五日在首爾景福宮一帶舉行「勝利日」集會，慶祝「倒尹」成功，警方表示有大約七千五百人聚集。保守派團體等尹錫悅支持者也在光化門附近集會，警方估計大約一萬八千人參加；群眾高喊「彈劾是詐騙、無效」、「解散憲法法院」等口號，要求立即讓尹錫悅復職、「剷除反國家勢力」，號召杯葛總統補選。

美重申同盟穩定 致力兩國合作

美國國務院發言人四日說，美國尊重南韓民主機制、法律程序，以及憲法法院的裁定；國務院與白宮國安會都表示，美國致力於與南韓代理總統兼總理韓悳洙及南韓政府合作，在新總統產生前共同確保美韓同盟穩定與持續性，並重申美韓同盟的「持久力量」，以及美國對南韓防衛的「堅定」承諾。

特別的是，北韓官媒時隔一日才報導尹錫悅遭罷免消息，且未特別評論；相較之下，朴槿惠當年一遭罷免，北韓官媒就迅速在兩個多小時後報導。南韓多家媒體分析，這可能是因北韓目前將兩韓關係視作「敵對的兩個國家」，有意與南韓劃清界線。

遭彈劾罷免的尹錫悅，預定週末後才搬離總統官邸。（歐新社）

尹錫悅於憲法法院就彈劾案宣判前，二日在官邸內散步。（歐新社）

尹錫悅支持者不滿憲法法院裁定彈劾成立，五日在首爾集會、要求立刻讓尹錫悅復職。（歐新社）

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