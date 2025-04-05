限縮總統貿易權 美議員提案國會有權終止關稅

川普宣布對美國外貿夥伴徵收大範圍關稅後，聯邦參議員已提出兩黨立法，要求關稅需經國會同意，國會也有權隨時通過決議終止關稅。（歐新社檔案照）

2025/04/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國「國會山莊報」三日報導，在美國總統川普宣布對幾乎所有美國外貿夥伴徵收大範圍關稅後，聯邦參議員已提出兩黨立法，要求關稅需經國會同意，國會也有權隨時通過決議終止關稅。

「二○二五年貿易審查法案」由參議院財政委員會的民主黨參議員肯特威爾（Maria Cantwell）與共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）共同提出，賦予國會對其他國家徵收關稅的更大權力。根據肯特威爾辦公室的聲明，該法案將「重申國會在制定和批准貿易政策方面的作用」。

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如果法案獲得通過，將要求總統在四十八小時內通知立法者有關徵收或增加關稅的情況，並解釋理由和分析對美國企業與消費者的影響。國會需要在六十天內通過批准新關稅的聯合決議，否則額外的稅收將失效，國會也可以隨時通過不贊成決議終止關稅。

肯特威爾發布新聞稿指出，「貿易戰可能會造成毀滅性的影響，這就是美國建國先賢賦予國會在戰爭和貿易方面明確憲法權力的原因」，「這項法案重申了國會在貿易政策上的角色，以確保基於規則的貿易政策是透明的、一致的，並能讓美國大眾受惠」。她補充，「任意徵收關稅、尤其是對我們的盟友徵收關稅，會損害美國的出口機會，並提高美國消費者和企業所承受的價格」。

葛拉斯里在新聞稿說，國會太久以來將其監管貿易的「明確權力」下放給行政機關，此刻是該確保國會在貿易政策中擁有發言權。其新聞稿指出，「二○二五年貿易審查法案」是以國會一九七三年通過的「戰爭權力法」為藍本，並賦予立法者監督權以限制未經批准的行動。

參院通過決議反對加拿大25％關稅

葛拉斯里是參院的臨時議長、也是參院最資深議員，為堅定的自由貿易倡導者，也曾多次擔任財委會主席。二○一八年他呼籲川普保留「北美自由貿易協定」（NAFTA），並在二○二○年以臨時議長身分，簽署取代NAFTA的「美墨加協議」。

由參院四名共和黨人組成的小組與所有民主黨人於二日聯合通過一項決議，宣布反對總統對加拿大進口產品徵收廿五％的關稅。該決議案不具法律效力，但仍是國會不贊成川普舉措的象徵性行動。

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