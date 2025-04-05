共軍實力飆速 美加速太空軍事化

美國太空軍作戰部長薩茲曼警告，中國專注發展太空作戰實力，可能很快就會威脅美國的主導地位。圖為二○二一年中國國際航空航太博覽會展示的發射火箭。（歐新社檔案照）

2025/04/05 05:30

太空軍作戰部長示警 不該再將太空視為戰略資源

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太空軍作戰部長薩茲曼（Chance Saltzman）三日在美國國會跨黨派諮詢機構「美中經濟安全審查委員會」（USCC）聽證會上警告，美國僅將太空視為戰略資源、而非潛在的作戰領域，反觀中國充分利用自身資源強化太空實力，全面發展陸基和天基的六款武器，尤其在衛星追蹤和量子技術方面，可能很快就會超越美國的主導地位。

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中國發展陸基天基6類武器

薩茲曼指出，相較於美國必須應對全球各地事務，中國只專注於西太平洋，因此能夠充分利用資源在該地區培養實力。他說，中國目前正針對旨在摧毀敵方衛星的六類武器進行大量投資，這些武器可進一步分為陸基和天基兩種類別，各有三種類型的武器，包括定向能量、射頻干擾和動能打擊，中國在太空領域爆炸性進步「令人難以置信」，「正是他們的專注，讓他們成為進步如此快、如此危險的國家」。

應視太空為潛在作戰領域

因此，美國應該加快太空軍事化，不應再將太空視為戰略資源，而是潛在的作戰領域。美國選擇性地發展太空實力，不僅因為資源有限，也為了阻止太空武器化、採取「過度限制的政策」，目前的太空軍預算「不足以產生我們實現太空優勢所需的能力」，「在執行最新、最關鍵的太空控制任務時，我們的資金嚴重不足。我們需要有能力擊敗對手的太空反制武器，並拒止、削弱或摧毀對手的太空力量」。

與此同時，美國歐洲司令部司令兼歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）也在聯邦參議院軍委會聽證會呼籲華府必須將太空視為軍事領域，指太空軍與北約夥伴不斷加強合作，強化免受天基威脅的集體安全，既可保護太空軍事資產，亦可支援全球行動。

薩茲曼進一步警告，中國天基鎖定能力近年來成長最顯著，目前有數百枚衛星專門追蹤美國軌道資產，這迫使美國太空軍必須阻止中國即時監視美國衛星，這項能力在預算分配上卻是「低優先級」，太空軍「沒有資金的任務比有資金的任務還要多」，但現代戰場必須考慮太空領域，如果不能在該領域阻止對手，就會影響到其他作戰領域的軍事目標。他舉例，美國沒有實現安全通訊和先進導航、可運作的量子衛星，國會不能對此繼續「眼不見為淨」。

薩茲曼不諱言，中國對長程精準打擊和可重複使用運載火箭等天基技術的投資，象徵太空領域的轉捩點，可能讓中國超越美國。此外，如果中國摧毀軌道衛星，也存在引發全球災難的風險。俄羅斯二○二一年試射反衛星飛彈，以及中國二○○七年試射留下的殘留碎片，仍繼續威脅太空船的安全。

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