南韓最遲6月初大選 多人爭搶總統大位

一名民眾4日在街頭閱讀南韓報紙為憲法法院裁定尹錫悅彈劾成立而出的號外。（法新社）

2025/04/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著尹錫悅彈劾成立被免職下台，南韓依法最晚將在六月初舉行決定接替人選的總統改選，多名報派的接棒候選人中，以曾在二○二二年總統大選以些微差距敗給尹錫悅的共同民主黨黨魁李在明最被看好。在此同時，失去總統頭銜的尹錫悅不僅各種特權禮遇盡失，同時也失去法律保護傘，將面臨各項官司、甚至可能被捕。

尹錫悅特權禮遇盡失 再無法律保護傘

根據韓媒報導，尹錫悅所失去的國家元首特權與保護，包括不再配有秘書與司機、無法領取相當於總統薪資九十五％的退休金與其他相關津貼，無交通、通訊、辦公室與醫療等支援及服務，以及死後無法葬於國家公墓；原懸掛於全國各會議室與軍事指揮辦公室的尹錫悅玉照將被取下，以及尹錫悅必須搬離位於首爾漢南洞的總統官邸，預料他將住回首爾瑞草區的私宅，但具體搬離期限未定，目前尚無搬遷跡象。不過，尹錫悅依法仍能繼續享有為期五年的前元首安全保護。

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即便如此，遭免職後的尹錫悅恐將面臨多項刑事調查，首推導致他被彈劾下台的宣布戒嚴而被控的叛國罪；此外，尹錫悅夫婦被指介選的調查亦恐在他下台後加速。尹錫悅夫婦與自稱政治掮客的明泰均涉嫌干預執政黨「國民力量黨」在二○二二年補選、二四年國會大選中提名候選人；現正遭調查的明泰均宣稱，尹錫悅夫婦不當施壓提名過程。南韓政治評論人士認為，介選調查一旦展開，尹錫悅恐被捕，以及面臨包括濫權等指控。

尹錫悅遭彈劾下台後，依法必須在六十天內舉行總統選舉，代理總統韓悳洙應於憲法法庭宣判後十天內（即最晚本月十四日），宣布總統大選的投票日期。韓媒推估以最後期限當天的六月三日機會最高。

在野黨黨魁李在明 目前支持率最高

至於最有希望取代尹錫悅登上總統大位者，首推最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明。根據韓國蓋洛普四日發表的最新民調，李在明以三十四％的支持率遙遙領先其他可能對手，其次為國民力量黨的尹系人馬、勞動部長金文洙（九％）。李在明去年帶領共同民主黨在國會大選中拿下壓倒性勝利，日前才在涉嫌違反公職選舉法的二審中被逆轉宣判無罪，保住參選總統的資格。

南韓最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明四日在總統尹錫悅確定遭彈劾下台後召開記者會，感謝人民。（歐新社）

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