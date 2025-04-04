與中關係匪淺 馬斯克面臨調查

美國民主黨國會議員要求聯邦調查局調查全球首富馬斯克與中國的利益關係，媒體又披露總統川普已鬆口稱馬斯克很快會離開政府效率部，重返商界。（法新社檔案照）

2025/04/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕全球首富、美國政府效率部（DOGE）負責人馬斯克一日遭逢雙重打擊，除了國會民主黨人以他與中國關係匪淺而DOGE又能取得大量美國人個資為由，要求聯邦調查局（FBI）進行調查，馬斯克還可能因積極介入威斯康辛州最高法院選舉卻輔選失敗賠上政治前途。針對外界盛傳川普總統已鬆口稱馬斯克很快會離開DOGE重返商界，白宮二日表示，馬斯克會待到DOGE完成使命。

民主黨人要求FBI調查

眾議院司法委員會首席民主黨人拉斯金發函要求FBI局長巴特爾，提供做為「特別政府雇員」的馬斯克與中國官員關係的資訊；拉斯金認為，有鑑於北京當局對馬斯克在中國的龐大商業利益握有監管大權，而馬斯克帶領的DOGE又能存取大量美國人的敏感數據，已構成令人無法接受的利益衝突。馬斯克做為DOGE負責人的身分，使之得以規避若干必須揭露財務與利益衝突的規定。拉斯金還要求FBI在十五日以前，向眾院司委會提交馬斯克及其同僚訪中的詳細訊息。

請繼續往下閱讀...

拉斯金在信中表示，馬斯克能存取國安機密與數以億計美國人敏感數據，令人擔憂，因為馬斯克的公司業務與收益成長，很大一部分仰賴中國市場與中國消費者；有鑑於DOGE的工作人員已能存取大量美國人個人數據，讓人擔心馬斯克與北京當局關係之特別。DOGE已存取美國社會安全局、財政部、國稅局與聯邦工資資料庫內的系統和紀錄。對此，FBI拒絕置評。

美聯社指出，馬斯克的任期已開始倒數計時，因為他身為「特別政府雇員」，在三百六十五天內只能工作一百卅天。目前尚不清楚川普政府如何計算馬斯克的任職時間，但五月卅日將是川普自一月廿日就職以來的第一百卅天。川普本週告訴記者，「只要我能留住他，我就會留住他」。

介入威州最高法院選舉

馬斯克在威州最高法院選舉中出錢出力、狂拱共和黨支持的候選人薛默，但薛默在一日仍以十個百分點之差敗給民主黨支持的自由派法官克勞福，堪稱馬斯克自去年七月強勢斜槓美國政壇以來所遭遇的最大挫敗，也令人質疑他日後在川普政府中所扮演的角色。威斯康辛大學麥迪遜分校選舉研究中心主任柏登說，這場選舉演變為對馬斯克個人進行公投，雖川普迄今仍力挺，但輔選失敗可能是兩人關係破裂之始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法