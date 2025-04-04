TikTok大限前夕 亞馬遜出價競標

在TikTok大限將屆前夕，據稱電商巨擘亞馬遜在最後一刻致函美國副總統范斯和商務部長盧特尼克，提出收購TikTok在美國全部業務的意願，但不確定是否獲得川普政府支持。（路透檔案照）

2025/04/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「金融時報」報導，中國短影音社群應用程式TikTok（抖音國際版）的「不賣就禁」大限在即，白宮將背書美國投資人收購TikTok美國業務，目前出資者已幾乎占美國TikTok五成股份，美國知名電商亞馬遜（Amazon）也趕在最後一刻出價。

由於擔心TikTok將用戶個資「送中」，進而讓北京當局能監控美國人或透過資料蒐集與內容操縱來帶風向，美國國會去年立法要求TikTok的中國母公司「字節跳動」於一月十九日以前出售TikTok美國業務，否則將在美遭禁；有約一．七億名美國用戶的TikTok因此一度停止美國業務。一月廿日，正式上台的總統川普簽署行政命令為TikTok續命，將「不賣就禁」的期限延長七十天，意即「字節跳動」得在四月五日以前找到收購TikTok的非中國買家。

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金融時報引述多名知情人士說，根據交易條款，一個包括美國知名創投公司安德立森．霍洛維茲（Andreessen Horowitz）、私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）與其他大型私募資本公司的新外部投資人集團，將能持有約半數的TikTok美國業務股份，使得TikTok美國業務能從「字節跳動」被分拆出來。

至於美國TikTok現有的非中國大股東如泛大西洋投資集團（General Atlantic）、須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）、國際私募基金集團KKR與美國投資管理公司Coatue，將持有約卅％的股份。該計畫仍處於初步階段，參與者稱仍可能有所改變；川普政府官員二日開會討論談判，若能獲川普批准，很快就會宣布協議。白宮發言人說，任何與何時會對TikTok有所宣布，以川普的說法為準。

此外，「紐約時報」引述知情人士指出，電商巨擘亞馬遜趕在最後一刻透過致函美國副總統范斯與商務部長盧特尼克，就買下TikTok美國業務出價，但據稱涉及買美國TikTok的上述投資人並未把亞馬遜的出價當一回事。紐時說，亞馬遜的插花競標，凸顯華府在美國TikTok所有權結構改變前夕仍持續謀劃運作。

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