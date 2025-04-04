星國智庫調查 東南亞偏好美國 反超中國

新加坡智庫最新報告指出，當東南亞被迫在美國和中國之間選邊時，逾半數選擇美國而非中國，一反去年的趨勢。（法新社檔案照）

2025/04/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕新加坡智庫最新調查報告指出，在被迫從美國、中國對抗之間選擇一方的情境下，逾半數的東南亞受訪者偏好與美國結盟，比率為五十二．三％比四十七．七％，一反去年的調查結果。

選邊站 去年過半選擇中國

由星國智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」（ISEAS）發布的「二○二五東南亞態勢報告」，自一月三日至二月十五日，針對東南亞十一國共二○二三人進行調查，分析東南亞對美中兩國的觀感與信任度。在被迫選邊的情況下，去年的調查結果是五十．五％選擇中國，四十九．五％選擇美國，為自二○二○年調查以來，中國首度超越美國。

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對大國與區域組織的信任度方面，最信任前四名分別為日本、美國、歐盟與中國，當中四十七．二％對美國表示信任，中國為卅六．六％。有過半民眾認為，東南亞國家協會（ASEAN，東協）應「強化自身韌性和團結以抵抗兩大世界強權的壓力」。

涵蓋六．八億人口的東南亞在美中競爭關係中越趨重要。此次調查首次納入東帝汶，該國冀望今年取得東協完整會員資格。報告指出，越南和菲律賓對美國的支持尤其強烈，「可能是受到與中國發生中的南海領土爭議，以及與華府茁壯中的安全夥伴關係所驅動」；中國的有力支持者包括印尼、馬來西亞、泰國、汶萊和寮國。

雖然美國總統川普的上任進一步強化東南亞對白宮的信心，亦有過半受訪者擔憂其難以預測的特質，會對美國參與東南亞區域事務增添不確定性。調查發現，東協民眾最關切的前三大地緣政治議題是南海局勢（五十一．六％）、全球電信詐騙（四十八．一％），以及美國新政府（四十六．九％）。

沒有單一強權主宰東南亞

曾任白宮國安會亞洲資深主任的澳洲智庫「美國研究中心」（USSC）執行長葛林指出，調查結果顯示出沒有單一強權主宰東南亞，此現象可視為東協的外交成功，也清楚揭示若欲提升東南亞關係，北京需要和平地解決南海衝突，華府則需要對國際法和制度展現尊重。

六成擔憂中國經濟影響力

不過，在政治與戰略領域上，中國對東南亞國家的影響力仍領先美國，經濟領域更是大幅領先。在東帝汶以外的東協十國中，五十六．四％受訪者認為，中國對東南亞具有最大經濟影響力，擔憂程度雖然比去年略減，仍達六十一．九％，其中又以泰國、越南和菲律賓感受最強烈。

政治與戰略方面，東協十國有卅七．九％感覺中國最具影響力，高出美國的卅一．二％，但擔憂比率也達六十八．八％。

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