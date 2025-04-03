無意停火 普廷徵兵16萬 更甚以往

俄羅斯總統普廷三月卅一日下令進行春季擴大徵兵，將徵召十六萬名十八歲至卅歲的男性入伍一年，規模為俄國自二○一一年以來最大。圖為俄國第二大城聖彼得堡市區的軍人形象看板「俄羅斯之光」。（歐新社檔案照）

2025/04/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕為擴大現役部隊人數，俄羅斯總統普廷三月卅一日下令進行春季擴大徵兵，將徵召十六萬名十八歲到卅歲的男性入伍當兵一年，此一人數規模為俄國自二○一一年以來最大；在此同時，克里姆林宮證實普廷的俄烏問題特使將訪美與川普特使會面，但傳聞「雙普」下月在沙烏地阿拉伯會面則未定案。

根據普廷的最新徵兵令，這次的春季大徵兵從四月一日到七月十五日，據悉莫斯科市已於一日透過市府官網發出徵兵通知，其他地方則透過郵件或查詢國家服務官網Gosuslugi收到通知。俄羅斯每年春秋兩季徵兵，今春徵兵十六萬人創二○一一年以來新高，高於烏俄開戰的二○二二年，也比去年同期的徵兵多一萬人。

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春季徵兵規模 14年新高

普廷去年九月以俄西邊境面臨的威脅日益升高為由，下令未來三年內增加軍隊人數十八萬，使得現役俄軍人數達一五○萬人，為僅次於中國的世界第二大軍隊。為擴大兵源，俄國此前已將徵兵年齡上限從廿七歲上修至卅歲，以彌補烏俄開戰後的逃兵與估計超過十萬名死於烏戰的俄兵。

一如去年秋季徵召，俄國徵兵辦公室主任齊姆良斯基表示，新徵召的士兵不會被派往烏克蘭參與俄羅斯所稱的「特別軍事行動」；俄國國防部也在社群媒體上說，即將開展的徵兵活動無關在烏克蘭的特別軍事行動。但烏國曾多次指在戰場上俘虜到剛徵召來的俄國新兵，普廷也坦承有些徵召新兵被誤送上前線。

此外，由於美俄代表曾在沙國討論烏俄停火，再加上川普日前透露最快下月出訪沙國，引發外界猜測雙普是否會在沙國見面。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫二日表示，川普的行程與普廷無關，普廷並無訪沙計畫，至於可能舉行的雙普會目前並無具體日期或地點；不過，佩斯科夫證實，本因制裁以致無法赴美的克宮國際經濟特使德米崔耶夫，可望本週訪美，但不願提供更多細節。據悉，華府暫時取消制裁以便德米崔耶夫能赴美，於華府與川普特使魏科夫會面，為烏俄開戰以來首位訪美的俄國高官。

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