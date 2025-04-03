為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無意停火 普廷徵兵16萬 更甚以往

    俄羅斯總統普廷三月卅一日下令進行春季擴大徵兵，將徵召十六萬名十八歲至卅歲的男性入伍一年，規模為俄國自二○一一年以來最大。圖為俄國第二大城聖彼得堡市區的軍人形象看板「俄羅斯之光」。（歐新社檔案照）

    俄羅斯總統普廷三月卅一日下令進行春季擴大徵兵，將徵召十六萬名十八歲至卅歲的男性入伍一年，規模為俄國自二○一一年以來最大。圖為俄國第二大城聖彼得堡市區的軍人形象看板「俄羅斯之光」。（歐新社檔案照）

    2025/04/03 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕為擴大現役部隊人數，俄羅斯總統普廷三月卅一日下令進行春季擴大徵兵，將徵召十六萬名十八歲到卅歲的男性入伍當兵一年，此一人數規模為俄國自二○一一年以來最大；在此同時，克里姆林宮證實普廷的俄烏問題特使將訪美與川普特使會面，但傳聞「雙普」下月在沙烏地阿拉伯會面則未定案。

    根據普廷的最新徵兵令，這次的春季大徵兵從四月一日到七月十五日，據悉莫斯科市已於一日透過市府官網發出徵兵通知，其他地方則透過郵件或查詢國家服務官網Gosuslugi收到通知。俄羅斯每年春秋兩季徵兵，今春徵兵十六萬人創二○一一年以來新高，高於烏俄開戰的二○二二年，也比去年同期的徵兵多一萬人。

    春季徵兵規模 14年新高

    普廷去年九月以俄西邊境面臨的威脅日益升高為由，下令未來三年內增加軍隊人數十八萬，使得現役俄軍人數達一五○萬人，為僅次於中國的世界第二大軍隊。為擴大兵源，俄國此前已將徵兵年齡上限從廿七歲上修至卅歲，以彌補烏俄開戰後的逃兵與估計超過十萬名死於烏戰的俄兵。

    一如去年秋季徵召，俄國徵兵辦公室主任齊姆良斯基表示，新徵召的士兵不會被派往烏克蘭參與俄羅斯所稱的「特別軍事行動」；俄國國防部也在社群媒體上說，即將開展的徵兵活動無關在烏克蘭的特別軍事行動。但烏國曾多次指在戰場上俘虜到剛徵召來的俄國新兵，普廷也坦承有些徵召新兵被誤送上前線。

    此外，由於美俄代表曾在沙國討論烏俄停火，再加上川普日前透露最快下月出訪沙國，引發外界猜測雙普是否會在沙國見面。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫二日表示，川普的行程與普廷無關，普廷並無訪沙計畫，至於可能舉行的雙普會目前並無具體日期或地點；不過，佩斯科夫證實，本因制裁以致無法赴美的克宮國際經濟特使德米崔耶夫，可望本週訪美，但不願提供更多細節。據悉，華府暫時取消制裁以便德米崔耶夫能赴美，於華府與川普特使魏科夫會面，為烏俄開戰以來首位訪美的俄國高官。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播