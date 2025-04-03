Gmail處理公務 美國安高層再爆資安漏洞

美國國家安全顧問瓦爾茲又被踢爆使用個人Gmail帳戶處理政府事務，再度凸顯川普政府國安高層的資安漏洞。（法新社檔案照）

2025/04/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國國家安全顧問瓦爾茲近期誤將記者納入機密群組而陷入風暴之際，「華盛頓郵報」二日揭露，瓦爾茲及其國家安全會議（NSC）團隊成員使用個人Gmail帳戶處理政府事務，再度凸顯國安高層的資安漏洞。

電郵未加密 多處可攔截

華郵經審視文件及訪談三名官員發現，瓦爾茲的一名高級幕僚透過個人Gmail和其他機構官員討論敏感軍事部署與武器系統。瓦爾茲本人的Gmail也曾接收行程表等具潛在利用價值的資料，有時會將內容複製至加密通訊軟體Signal的協調會議。

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資安專家警告，個人電郵存在高風險，外國情報機構極度重視高級官員的通訊與行程。電子前哨基金會網路安全主任蓋爾佩林指出：「除非使用GPG加密，否則電子郵件不具端對端加密，可能在多處被攔截，包括Google伺服器。」

國安會發言人休斯否認瓦爾茲不當使用個人電郵，稱若有「舊有聯絡人」寄送工作資料至私人信箱，瓦爾茲會將副本轉寄至政府帳戶，符合聯邦紀錄法。對幕僚使用Gmail討論敏感軍務，休斯僅表示國安會人員了解「只能使用安全平台處理機密資訊」的原則。

瓦爾茲此前誤將「大西洋月刊」總編輯高德柏格納入討論敏感議題的Signal群組，國防部長赫格塞斯在群組中詳述美軍襲擊葉門叛軍「青年運動」武裝的細節，瓦爾茲更曝光以色列與美國共享監視能力，引發以方不滿。

儘管瓦爾茲公開聲稱對此事「完全負責」，但隨後辯稱高德柏格聯絡資訊「被吸進」手機，且從未見過對方。不過，近期流傳照片顯示兩人曾同框，使其說法更顯可疑。據報導，川普雖公開力挺瓦爾茲，但已與副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯商討其去留，最終留下瓦爾茲的主因是避免「讓自由派媒體得逞」。一位資深官員透露，此事嚴重損害瓦爾茲，他已被告知需對威爾斯「更加尊重」，顯示川普政府內部處理此事存在壓力與矛盾。國務卿魯比歐雖淡化自身在群組角色，但也承認「顯然有人犯了大錯」。

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