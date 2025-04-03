拿下格陵蘭 美試算治理成本

華盛頓郵報披露，白宮正準備估算聯邦政府控制格陵蘭得花多少成本，此為將川普總統「奪島」發言轉化為可執行政策的迄今最具體行動。圖為美國副總統范斯夫婦3月28日造訪格陵蘭西北部的美軍皮圖菲克太空基地。（美聯社檔案照）

2025/04/03 05:30

估算奪島後的成本效益

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國副總統范斯剛結束格陵蘭訪問、丹麥總理佛瑞德里克森預定二日起出訪格島三天，「華盛頓郵報」報導，即便美國欲取得丹麥海外自治區格陵蘭已招致激烈反彈，但據三名知情人士指出，白宮正在準備估算，聯邦政府控制格陵蘭得花多少成本，此為將川普總統「奪島」發言轉化為可執行政策的迄今最具體行動。

會比丹麥每年補貼199億多

知情人士說，白宮近幾週來已採取步驟，以判定讓格島成為美國領土所衍生的金融影響，包括對五．八萬名島民提供政府服務的成本；白宮管理及預算局（OBM）工作人員已試圖了解在拿下格島後維護該島的潛在成本，也估計格島自然資源能為美國財政部帶來多少收入。

請繼續往下閱讀...

其中一項正在分析的奪島選項，是向格陵蘭政府提出優於丹麥的方案；丹麥做為格島宗主國，目前每年貼補格島上各項服務約六億美元（約一九九億台幣），而據一名不具名的知情官員說，美方的出價遠高於此，重點就是，美國會比丹麥給格陵蘭更多的錢。

前提是格島願成美領土

一名白宮高官說，行政部門正討論美國取得格島後的成本效益為何，以及美國得為維持格陵蘭為美國領土付出什麼代價。該官員指出，成本分析是基於格陵蘭人投票支持成為美國領土，倘若美國取得格島，則要花多少錢來照顧做為美國北極保護傘一部分的格島居民。

這名深諳川普想法的官員表示，在買下格陵蘭、將加拿大納為美國第五十一州與奪回巴拿馬運河主控權等川普勾勒的「開疆闢土」大業中，川普認為拿下格陵蘭是最簡單的。

島上礦產效益尚不明

川普將控制格島視為美國的戰略勝利，因為該島既有豐富礦產資源，還位在北冰洋與大西洋之間的重要戰略位置；但白宮官員警告，拿下格島並非國安當務之急，而是烏俄終戰、以加和平與威懾伊朗之後的「額外紅利」。

為了讓取得格陵蘭此一構想更吸引人，川普政府某種程度上想讓美國大眾相信，採礦特取費與商業活動支付稅收能彌補美國為取得格陵蘭所付出的成本，但格島礦產資源的具體潛在經濟效益不明，遑論採礦難以預測，以及該島惡劣天候也平添採礦難度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法