領袖貪污判刑 法極右派Ｂ計畫選到底

被視為2027年法國總統大選熱門人選的極右派「國民聯盟」（RN）領袖瑪琳．勒班，3月31日遭法院裁決貪污罪成，5年內禁止競選公職，但她堅稱不放棄參加2027年總統大選。（路透）

2025/04/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕被視為二○二七年法國總統大選熱門人選的極右派「國民聯盟」（RN）領袖瑪琳．勒班，三月卅一日遭法院裁決貪污罪成，五年內禁止競選公職且立即生效。除了表態上訴外，國民聯盟也堅稱仍能贏得二七年大選。

勒班及其他八名時任歐洲議員、十二名議會助理，被控侵吞歐盟資金支援其政黨運作。金融犯罪專業法官德佩修斯指出，勒班是這起挪用超過四百萬歐元案件的中心人物，判其兩年緩刑、兩年配戴電子戒具居家服刑共四年刑期，以及十萬歐元罰款並禁止參選公職五年。

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判決引發歐洲極右派人士、俄羅斯、全球首富馬斯克甚至美國總統川普聲援。川普說，「此事非同小可」。馬斯克在社群媒體Ｘ上指控，這是激進左派濫用法律體系，來監禁政治對手。義大利總理梅洛尼亦表示，「我想，沒有任何一名在乎民主的人，會對一個衝著主要政黨領袖而來，並剝奪數百萬公民代言人的判決感到欣喜」。

若勒班上訴失敗無法參選總統，國民聯盟將執行「Ｂ計畫」，由勒班得意門生，活躍於電視和網路社群的廿九歲主席巴德拉（Jordan Bardella）上陣。

勒班在二○一七年大選敗給現任總統馬克宏後，積極拉升巴德拉在國民聯盟內的地位，一九年讓年僅廿三歲的他做為歐洲議會選舉的頭號候選人，並在二二年接掌主席，二四年帶領國民聯盟在國會選舉拿下單一政黨最多席次。

巴德拉接受訪問時，斥責勒班受到「殘暴且暴力」的審判，唯一的過錯是「具有帶領國家陣營走向勝利的才能」。巴德拉不願談論是否出馬角逐總統的問題，強調會透過一切可能途徑翻轉判決結果。

勒班誓言絕不會因判決而退出政壇。 她向國民聯盟議員發表談話時，指控國家體系搬出「核彈」來終結她的總統之路，「如果他們使出如此強大的武器對付我們，顯然是因為這場選舉我們勢在必得」。

即便判決在西方極右陣營引發軒然大波，民調顯示多數法國民眾支持裁決結果。據「路透」引述民調機構「Elabe」統計，五十七％受訪者認為判決正常，四十二％表示有政治偏見；「BFM電視台」調查顯示四十二％民眾對判決滿意，不滿和無意見各為廿九％。

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