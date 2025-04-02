涉中國干預爭議 澳6大學關閉孔子學院

澳洲媒體披露，澳洲幾乎有一半校園內設有孔子學院的大學，已將該學院關閉。圖為中國國家主席習近平2010年6月以國家副主席身分，為澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）的孔子學院揭幕。（法新社檔案照）

2025/04/02 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）一日報導，澳洲幾乎有一半校園內設有孔子學院的大學，已將學院關閉。由於孔子學院與中國政府有關聯，引發爭議及外界關切。澳洲外交暨貿易部發言人說：「外交部長已表明對大學機構的期待，也就是澳洲大學不應再設立任何新的孔子學院。」

據報導，自從澳洲政府兩年前決定不再允許設立孔子學院，迄今已有六所澳洲大學關閉這所爭議性教育中心，包括墨爾本大學、昆士蘭大學、新南威爾斯大學和西澳大學等，都選擇不再與孔子學院續約。部分大學援引新冠肺炎疫情為關閉原因，但澳洲政府關切外國勢力干預，也是「可能因素之一」。

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報導指出，阿得雷德大學似乎也已關閉孔子學院，但該校拒絕證實。目前澳洲仍有七所孔子學院仍開放，但昆士蘭理工大學表示，明年會進行檢討。

隨著近年來澳洲政府憂心北京當局利用孔子學院來監視中國留學生，並推廣有利於中國的論述，澳洲不少大學急忙重新議約，並對擴大控制教學內容。澳洲政府也要求各大學提供更多孔子學院資訊，並在某些情況下，必須在「外國影響力透明法」計畫註冊。

批評者指出，孔子學院破壞學術自由，並容許中國當局對於教學內容施以不當影響力。澳洲廣播公司於二○一九年披露，孔子學院志願教師申請人，必須展現對中國政府的政治忠誠。人權觀察組織也曾表示，孔子學院多次審查涉及北京的敏感議題討論。

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