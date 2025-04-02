週五宣判 尹彈劾案若過 韓60天內大選

南韓憲法法院將在4日上午對備受矚目的總統尹錫悅彈劾案宣判，由於本案審理過程比預期更為冗長，引發外界猜測，認為大法官內部可能存在嚴重分歧。圖為尹錫悅支持者1日在首爾憲法法院附近抗議，反對彈劾尹錫悅。（美聯社）

2025/04/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓憲法法院一日宣布，將在四日上午十一時（台灣時間十時）宣判總統尹錫悅的彈劾案，裁決其是否被永久罷免或重掌總統職權。法院表示，宣判全程將開放直播。南韓憲法法院目前有一席大法官空缺，彈劾總統需要現任八名法官中的六人以上贊成，若法院裁定彈劾案成立，尹錫悅將被立刻免職；若法院駁回彈劾案或決定不予受理，尹錫悅將立即恢復總統職務。

內亂罪還在審 六成民意支持彈劾

若彈劾案通過，南韓須在六十天內舉行新總統選舉。尹錫悅另因內亂罪接受刑事審判，若定罪，可能面臨死刑或無期徒刑，雖南韓自一九九七年後未執行死刑。「蓋洛普韓國」最新民調顯示，六成民眾支持彈劾尹錫悅。

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尹錫悅因去年十二月三日無正當理由宣布全國戒嚴，遭國會於十二月十四日彈劾，指控他違反憲法職責。他辯稱，此舉並非意圖軍事統治，而是針對反對黨「共同民主黨」濫用國會多數席位、威脅國家穩定的警告。在二月廿五日憲法法院最後陳述中，他強調戒嚴是為了對抗「反國家勢力」、親北韓勢力及政治僵局，呼籲民眾支持。

南韓警方針對宣判已決定加強戒備，四日將對全國警察發布最高級緊急命令，預計當天首爾地區將投入約一．四萬人維護治安，並提前對憲法法院周圍一百公尺內的區域採取清空措施，禁止民眾通行。

憲法法院允許民眾抽籤參加旁聽，一日下午起在官網接受申請，不料首日至下午五點已有超過三．四萬人申請，導致登錄頁面無法進入。相較之下，前總統朴槿惠彈劾案當時申請人數僅約一．九萬。

值得注意的是，憲法法院上週才剛駁回對總理韓悳洙的彈劾案，恢復其職務。韓悳洙在尹錫悅遭停職後依規定代理總統職權。專家普遍認為，韓悳洙的案件與尹錫悅彈劾案無直接法律關聯，因其並未聚焦於戒嚴令本身的合法性問題。

前憲法法院研究法官、現為律師的盧熙範（譯音）預期，法院應會做出一致裁決彈劾尹錫悅。他分析：「此案關鍵在於宣告戒嚴的行為本身，而非複雜的法律細節。憲法法院的首要職責是保護與捍衛憲法，而尹錫悅宣告戒嚴之舉已直接違憲。」

二○一七年，憲法法院曾全票通過彈劾時任總統朴槿惠，此次裁決將重塑南韓政局。若尹錫悅確定去職，目前在民調中領先的反對派領袖李在明被視為最有可能在隨後大選中勝出的熱門人選。雖然上訴法院上週才剛推翻一項對李在明違反選舉法的判決，暫時為他角逐大位掃除障礙。但若此案再上訴至最高法院後、大選前出現逆轉並定讞，他將被剝奪國會議員資格，且五年內不得參選公職，包括此次可能舉行的總統大選。

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