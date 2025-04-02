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    美強化第二島鏈 投資密克羅尼西亞664億

    關島是美國印太戰略的關鍵前哨，也是第二島鏈的重鎮，美國將啟動對太平洋島國密克羅尼西亞聯邦的基礎建設投資，進一步強化第二島鏈戰略地位。圖為關島安德森空軍基地。（路透檔案照）

    關島是美國印太戰略的關鍵前哨，也是第二島鏈的重鎮，美國將啟動對太平洋島國密克羅尼西亞聯邦的基礎建設投資，進一步強化第二島鏈戰略地位。圖為關島安德森空軍基地。（路透檔案照）

    2025/04/02 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）三月底首度訪問印太地區盟邦，強調美國對區域安全的承諾，並重申美國將維持強大嚇阻力。此行期間，赫格塞斯也宣布一項較少受到關注的計畫—美國將啟動對太平洋島國密克羅尼西亞聯邦的基礎建設投資，進一步強化「第二島鏈」戰略地位。

    赫格塞斯三月廿七日與密克羅尼西亞總統西米納（Wesley Simina）共同宣布，美國將開始規劃並興建雅浦島（Yap）的關鍵基礎設施，該島距離美軍關鍵據點關島約八五○公里。

    根據美方聲明，未來五角大廈對密克羅尼西亞及雅浦島的投資，預計將超過廿億美元（約六六四億台幣），並強調這些建設旨在提供美軍戰略作戰及演習能力，確保區域內的防衛部署。

    「第二島鏈」指的是從日本、關島延伸至密克羅尼西亞群島的島嶼鏈，相較於直接面對中國的「第一島鏈」（包含日本列島、琉球群島、台灣及菲律賓北部），第二島鏈的戰略縱深更大，較不易受到中國飛彈威脅。

    美國加強雅浦島軍事基礎設施，標誌著美軍戰略重心的轉移，即從過去倚賴「第一島鏈」的防禦模式，轉向更具縱深、強調機動性的「第二島鏈」部署。這項計畫不僅強化美軍在印太地區的嚇阻能力，也對台海及區域安全產生深遠影響。

    美國與密克羅尼西亞、帛琉及馬紹爾群島締結「自由加盟協約」（COFA），可使用這些島國的陸地、海域及空域。據報導，美國與密克羅尼西亞自前總統拜登政府時期，即開始磋商雅浦島機場現代化、海港升級、柯斯雷島商業港口改良、彭佩島預製倉庫建設，以及楚克島港口設施強化等項目。

    美國在關島部署重要空軍及海軍基地，在馬紹爾群島設有彈道飛彈防禦測試場，並在帛琉建設高頻雷達系統。雅浦島的投資將進一步增強美軍在西南太平洋防禦能力，預計將部署防空設施強化區域安全。

    英國倫敦大學國王學院戰爭研究系教授帕特拉諾指出，中國飛彈射程提升，已導致「第一島鏈」內的美軍基地更容易遭到攻擊，因此美國逐步轉向「拒止戰略」（Strategy of Denial），而非直接在東海或台海維持「絕對優勢」（Dominance）。

    華府智庫「史汀生研究中心」研究員格里科指出，美國對「第二島鏈」的重視，並不代表「第一島鏈」被邊緣化；相反地，第二島鏈對於第一島鏈的防禦至關重要。由於中國長程飛彈數量有限且成本高昂，美軍每新增一個據點，中國需要攻擊的目標就增加，從而分散其飛彈打擊能力。

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