駐韓美軍傳將介入台海 南韓高度關切

傳美國國防戰略重心可能轉向「嚇阻中國奪取台灣」，引發南韓高度關切。圖為韓國外交部長趙太烈（右）與美國駐韓美軍新任司令澤維爾﹒布倫森將軍。（歐新社檔案照）

2025/04/02 05:30

美國防戰略重心可能轉向嚇阻中國奪台

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓英文「韓國時報」一日報導，「華盛頓郵報」披露的一份疑似五角大廈內部文件顯示，美國國防戰略重心可能轉向「嚇阻中國奪取台灣」，引發南韓高度關切。專家分析指出，華府未來或向首爾施壓，要求允許駐韓美軍在台海衝突時發揮作用，此舉不僅可能改變駐軍傳統任務，更恐將令南韓陷入安全與外交兩難。

南韓陷安全與外交兩難

華郵上週六獨家報導指出，美國國防部長赫格塞斯簽署的臨時「國防戰略指導」，將「阻止中國武力犯台」並強化美國本土防禦列為最優先事項，即便需在其他地區「承擔風險」。該文件將中國定義為美國國防部「唯一步步進逼的威脅」，並將「阻止中國奪台，同時保衛美國本土」定為「唯一戰略情境」。

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美密件揭駐韓美軍任務擴大

文件還顯示，五角大廈將敦促歐洲、中東及東亞盟邦在嚇阻俄羅斯、北韓和伊朗威脅上承擔更多責任。

韓國軍事問題研究院分析師金烈洙表示：「美國政府過去就曾提出轉變駐韓美軍角色以應對中國的想法，在川普主政下，這類要求恐更直白且強硬。他可能強調駐韓美軍的『戰略彈性』，尋求擴大其任務，以嚇阻中國侵略。」

雖然美韓在二○○六年曾同意，美國涉及駐韓美軍戰略彈性的決策需與南韓「諮商」，但此議題始終存在爭議。金烈洙坦言：「對川普而言，長期駐軍南韓未必符合美國利益。南韓應大幅強化自身國防，準備面對未來可能無美軍支援的傳統戰爭。」

梨花女子大學北韓研究教授朴元坤指出，五角大廈聚焦嚇阻中國並不意外，因川普屬意的國防部政策次長柯伯吉早已闡述類似觀點。

針對華郵報導，南韓國防部發言人全河奎強調，駐韓美軍的首要任務仍是維持朝鮮半島的和平與穩定，角色並未改變，「由於這尚未被證實為美國國防部的官方聲明，我方沒有特別可評論之處」。

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