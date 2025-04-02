港國安法境外脅迫 美制裁中港6官員

美國國務院3月31日宣布制裁6名中國及香港官員，包括香港律政司司長林定國。（美聯社檔案照）

2025/04/02 05:30

川普上任首次針對香港人權開鍘

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務院三月卅一日宣布，以「利用香港國家安全法境外脅迫、噤聲及騷擾包括一名美國公民、四名永久居民共十九名被迫流亡海外親民主活動人士」為由，對六名中國、香港官員實施制裁。這是川普政府上任後對打壓香港人權、自治行徑祭出的首波重大懲罰，引發中港政府機構不滿及斥責。

跨國打壓流亡港人 騷擾美公民

美政府聲明表示，國務院發布最新「香港政策法報告」，並對六名涉及違背中國承諾，威脅進一步侵蝕香港自治的行動、政策參與者實施制裁，分別為：香港維護國家安全委員會秘書長區志光、中國中央駐港國家安全公署署長董經緯、香港警務處處長蕭澤頤、香港警務處助理處長王忠巡、趙詠蘭，以及負責制定及執行「香港國安法」的香港律政司司長林定國。

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凍結在美相關資產及衍生利益

上述六人在美國或由美境內人士持有、控制的資產及其衍生利益遭到凍結並通報財政部「外國資產控制辦公室」（OFAC）；禁止美國公民或在美境內者與遭制裁人士的一切交易，或是提供資金、貨物和服務等有益於制裁對象之行為。

國務卿魯比歐強調，此次的制裁行動以及向國會發表的「香港政策法報告」，彰顯川普政府承諾，追究剝奪香港人受保護權利、自由，以及打擊美國人或在美國領土犯下跨國鎮壓者之責任。魯比歐說，制裁對象是做為香港政府領導層和官員，以行動和政策損害香港自治，包括涉及對美國住民的跨國鎮壓，以及香港國安法的實施者。

魯比歐批中國限制進入西藏

魯比歐另宣布對主要涉及制訂、執行外國人進入西藏地區政策的中國官員，施加額外簽證限制，批評中國共產黨長期拒絕美國外交官員、記者和其他國際觀察員進入西藏自治區，中國外交官及記者卻享有在美境內的廣泛權限，「缺乏互惠的現象令人無法接受，也不會被容忍」。

香港政府回應，美國的制裁是典型的「無恥」、虛偽「雙標」，對此「嗤之以鼻」，批評美方多年來無視國際法不干涉原則，肆意干預他國內政，刻意抹黑港府依法採取的措施及散播不負責言論，試圖混淆視聽。

中國外交部駐港公署發言人稱美方制裁無理，報告充滿謊言，抹黑一國兩制，詆毀香港自由、人權和法治狀況，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，及對國際法原則和國際關係基本準則的粗暴踐踏，「再次暴露了美國霸權霸道的醜惡嘴臉」。

美國國務院3月31日宣布制裁6名中國及香港官員，包括香港警務處處長蕭澤頤。（美聯社檔案照）

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