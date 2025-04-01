川普促達成核協議否則轟炸 伊朗︰會採取強烈對等報復

伊朗最高領袖哈米尼（路透）

2025/04/01 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普三月卅日受訪表示，若伊朗在其核計畫議題上不與美國達成協議，將遭受「前所未見」的轟炸，並被課徵二級關稅（間接關稅）。伊朗最高領袖哈米尼卅一日回應道，若美國做出這類行動，德黑蘭也將採取強烈的對等報復。

川普關稅威脅 限伊朗兩個月做決定

川普三月初曾透露，已致函哈米尼要求針對核協議展開談判，並警告如果拒絕，美方可能會採取軍事行動；德黑蘭廿七日回應，拒絕在施壓下直接談判。川普卅日在「國家廣播公司」（NBC）電話訪問中再對德黑蘭下最後通牒，若不接受談判提議，美方就要對其進行轟炸，「會是他們以前不曾見過的轟炸」，並稱不排除再實施四年前的次級關稅，要求德黑蘭在兩個月內做出決定。目前尚不清楚川普打算派美國戰機進行轟炸，或與以色列協調行動。

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哈米尼回應，美國和以色列對伊朗的敵意一直存在，包括威脅攻擊伊朗，「我們認為這種可能性不大，但如果他們做出任何破壞行為，肯定會受到強烈的對等打擊」。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則重申，已拒絕與美國直接談判，但伊朗一直參與間接談判，最高領袖也表示間接談判可以繼續。

伊朗外交部卅一日傳喚充當華府和德黑蘭之間調解人的瑞士大使，表達果斷應對任何威脅的決心。外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）在社群平台Ｘ發文批評川普，指一國元首公開威脅對伊朗進行轟炸，是對國際和平與安全本質的侮辱，「暴力滋生暴力，和平帶來和平。美國可以自行選擇路線，並承擔後果」。

美伊兩國原在二○一五年達成「伊朗核協議」，以限制伊朗的鈾濃縮作業，提高德黑蘭發展核武的難度，來交換解除國際制裁；然而，川普在一八年宣布退出該協議後，德黑蘭就拒絕與華府直接談判。川普二度執政後表示，願意就一項新協議進行談判，以降低兩國軍事緊張升級的風險，但同時透過額外制裁，以及威脅採取軍事行動等「極限施壓」手段，迫使德黑蘭就範。

伊朗國營「新聞電視台」（Press TV）近日文章說，已將美國在中東的基地列為潛在攻擊目標，包括美軍B-2「幽靈」匿蹤轟炸機剛進駐的印度洋狄耶戈加西亞島基地。

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