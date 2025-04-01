川普稱要拚第三任 專家︰修憲極難達成

美國總統川普表示，尋求第三個總統任期「並非開玩笑」，還說「有方法可做到」。這是川普迄今試圖在2029年初結束第二個任期後繼續領導美國，所做的最明確表態。（路透檔案照）

2025/04/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普三月卅日表示，尋求第三個總統任期「並非開玩笑」，還說「有方法可做到」，直接挑戰美國憲法對總統任期的限制。這是川普試圖在二○二九年初結束第二個任期後，繼續領導美國所做的最明確表態。儘管川普語帶玄機，但專家普遍認為修憲門檻極高，以當前政治現實而言幾乎不可能，川普此舉或為避免「跛腳」困境的政治策略。

川普在他位於佛羅里達州的海湖莊園接受國家廣播公司新聞網（NBC News）電話專訪時說：「有些方法你可以辦到」，但也表示，「現在考慮這個還為時過早」；他稍後更對記者聲稱，許多人要求他再做一任。當記者追問，其中一種可能途徑是否為讓副總統范斯先競選總統，「然後再把棒子交給你」時，川普回應：「嗯，那是其中一種。但還有其他的。」但未進一步說明。

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一九五一年通過的美國憲法第廿二修正案，是為了處理小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）擔任四屆總統，明確規定「任何人不得當選總統職務兩次以上」。因此，任何尋求續任第三任期的嘗試，都將面臨嚴峻的法律挑戰。美聯社指出，川普前述言論的嚴肅性尚待觀察，但對一位四年前曾試圖推翻敗選結果、挑戰民主傳統的總統而言，這已是其戀棧權力慾望的驚人展現。

美國修憲機制是一套雙重程序，可由國會發起，也可以由各州發起。若由國會發起修憲，提案需由國會參眾兩院三分之二多數，或全國三分之二州議會提出召開修憲會議。不論何種提案，最終皆須獲得全國四分之三州（卅八州）批准才能生效。以共和黨目前在國會與各州掌握的席次來看，要達到如此高的提案與批准門檻，幾乎都不可能。雖有共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）曾提案修憲允許非連續第三任，但未有實質進展。

政治策略 避免「跛腳」

聖母大學選舉法教授穆勒（Derek Muller）指出，他不認為有任何「奇技淫巧」能規避總統任期限制，川普談論第三任期應該是基於政治考量，目的是「盡可能展現強勢」，以對抗總統第二任期後期權力自然削弱的「跛鴨」（lame duck）效應。換言之，藉由暗示可能續任，川普試圖維持其政治影響力與談判籌碼，即使法律上並不可行。

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