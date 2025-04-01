川普對普廷火大 嗆向俄油祭50%關稅

（路透檔案照）

2025/04/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日拋出成立「烏克蘭臨時政府」提議，取代現任總統澤倫斯基進行和平談判。這項主張引發美國總統川普極度不滿，以「非常憤怒」、「火大」描述對普廷的感受，警告若莫斯科成為無法達成烏俄和平協議的障礙，將對俄國石油課徵高達五十％關稅。

不滿「烏克蘭臨時政府」提議 警告俄方別成為和平協議障礙

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川普就任後對烏克蘭採取相對苛刻態度，包括批評澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，二月廿八日更與澤倫斯基在白宮上演震驚全球的激烈爭吵，甚至一度中止對烏克蘭的軍援與情報共享，遭外界抨擊過度偏向莫斯科，罔顧基輔在和平談判中的處境。

普廷三月廿八日造訪俄國北極圈港市莫曼斯克期間，提議籌組一個由聯合國、美國和歐洲及莫斯科盟國監督的烏克蘭臨時政府，舉行選舉並做為可信任的協商對象，言下之意為不與澤倫斯基政府談判。

川普三月卅日接受國家廣播公司（NBC）電話專訪時表示，普廷質疑澤倫斯基的信用，使他「非常憤怒、火大」，並警告「如果俄羅斯和我無法達成協議、停止在烏克蘭的殺戮，而且讓我認為必須歸咎於俄國…我就會對所有從俄國出口的石油，施加二級關稅」，「如果你從俄國採購石油，你就不能在美國做生意。所有的石油將會被課徵廿五％至五十％的關稅」。

川普若對俄羅斯石油課徵二級關稅，將對中國和印度造成打擊。據「美國能源情報署」（EIA）統計，美國自二○二二年四月後不再進口任何俄國石油，中印則為兩大進口國，印度還超越中國成為最大買家，去年來自俄國的比率達總進口量的卅五％。

後來在「空軍一號」上，川普以較為和緩的語氣聲稱自己感到失望，認為無論普廷喜歡澤倫斯基與否，都應該要和對方達成協議，「所以我對此感到不悅。但我認為他（普廷）沒問題，何況我真的也不想對俄國施加二級關稅」。

「澤倫斯基若撤回稀土協議 會有大麻煩」

川普同時也再對澤倫斯基展現強硬立場，「我發現他試圖撤回稀土協議。若真如此，他會惹上一些麻煩，巨大的麻煩」，「我們在稀土上談成協議，現在卻說想要重新協商。他想要成為北大西洋公約組織（NATO）的一員，但他心知肚明絕對無法如願。所以，若是想要重新協商協議，他會惹上大麻煩」。

三月廿九日與川普在佛羅里達海湖莊園打高爾夫球的芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb），在接受英國「衛報」訪問時透露，一項敦促普廷在四月廿日前接受全面停火的計畫正在醞釀中，同場打球的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）已擬定法案，若俄羅斯不願接受無條件全面停火，祭出的制裁會讓莫斯科「骨折」。政治新聞網站Politico歐洲版將川普開罵歸功於史塔布，他當面提醒川普保持警覺，因為普廷並不可信。

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