北京施壓調查 李嘉誠賣巴拿馬港口恐生變

中國國家市場監督管理總局聲稱，將依法對香港富豪李嘉誠旗下的長江和記實業（長和集團），將巴拿馬運河港口售予美國貝萊德集團主導財團一事，進行反壟斷調查。圖為巴拿馬運河的巴爾博亞港。（路透檔案照）

2025/03/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國政府為阻止美國取得巴拿馬運河港口已採取具體行動，中國國家市場監督管理總局廿八日表示，將依法對該交易進行反壟斷審查，香港富豪李嘉誠旗下的長江和記實業（長和集團）能否如期在四月初與美國買主貝萊德集團（BlackRock）主導的財團簽約，仍有變數。

儘管長和是在開曼群島註冊的公司，其所出售的資產皆位於中國境外，買主又是美國企業，但根據中方法規，只要對中國市場競爭產生重大影響，中方就有權審查；審查期最多一八○天，但也可能延長，而審查結果可能是「附條件批准交易」，或者「禁止交易」。

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長和本月初宣布，擬將旗下一系列港口的業務出售給貝萊德-TiL財團，遍及廿三國的四十三座待售港口，包括美國總統川普指控被中國控制的巴拿馬運河兩座港口，預期四月二日正式簽約。此舉招致正與美國爭奪全球影響力的北京當局不滿，連日透過親北京香港媒體「大公報」放話，既批評美國，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，揚言該公司「若是堅持在錯誤道路上越走越遠，後果將十分嚴重」。

中國市場監管總局 將進行反壟斷審查

中國市場監管總局廿八日回覆媒體表示，已注意到此港口交易協議，將依法進行審查，以保護市場公平競爭與維護社會公共利益。英國「金融時報」指出，目前並不清楚該局是要審查整筆交易，還是僅限於巴拿馬運河上的兩座港口。知情人士告訴該報，市場監管總局已開始蒐集資料，準備審查這筆交易，並已至少諮詢一名業界專家。該專家建議市場監管總局對此收購案附加條件，以確保這筆交易不會削弱中國航運公司與貨運進出口商的競爭力。

曾任美國外交官、現為商業諮詢機構「亞洲集團」（The Asia Group）管理合夥人的唐偉康（Kurt Tong）指出，美國以犧牲中國利益搞出運河控制權此一政治議題，然後藉由購回運河港口經營權宣布勝利，「北京方面覺得很不爽」。中國人民大學國際關係學院教授王義桅則說，長和售港交易再加上美國對中加徵關稅，恐削弱中國製造業的主導地位；更多的檢查與靠港成本，侵蝕中國的競爭優勢，也打亂全球供應鏈。

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