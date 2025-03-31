借鏡緬甸強震 學者：3面向強化台灣社會防衛

距離震央1000多公里的泰國曼谷也受波及，造成1棟大樓倒塌，搜救工作30日進入第3天。（路透）

2025/03/31 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕緬甸曼德勒廿八日發生大地震造成嚴重災損，經常遭遇複合性災難的台灣，也正積極強化社會韌性。台南市民團協會理事長謝長穎示警，台灣有九十九％地區同時具備兩種災害風險、七十％更具三重風險，實地演練有助於提升民眾應變能力。台灣智庫諮詢委員吳瑟致則提及，面對中國統戰滲透，強化全社會防衛韌性至關重要，透過演練形成國際典範，並讓中國知道，對台灣的任何行動都需要付出極高成本。

對於民安、萬安演習將整併為「城鎮韌性演習」，與「漢光演習」形成軍民分工，謝長穎認為，政府已經從早期推動「韌性社區」，朝向「韌性城市」、「韌性國家」前進，偏重救災的消防、偏重維持秩序的警察，對民力運用的看法不同，可透過實地演練檢視制度、檢驗流程、發現漏洞，有效運用人力、避免資源重複，是系統性驗證的關鍵。

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對於在野黨批評這是「賣芒果乾（亡國感）」、導向戰爭，謝長穎強調，演練的本質是應對天災，不論颱風或地震，重點是提升應變能力，讓民眾快速脫離危險、防止傷害擴大。台灣處於多災環境，九十九％地區同時具備兩種災害風險，七十％地區更是三種風險重疊，做好準備絕對是正確方向。

讓中國知道 對台任何行動都需極高成本

吳瑟致也從三大面向分析，台灣社會力如何在全社會防衛韌性實地演練中展現。首先是中央與地方的聯結，從中建立能有效運作，讓地方有所發揮、參與的方式，並密集舉辦，讓各地都有一定程度的熟識；其次是建立對社會秩序及環境的安全感，讓人民有危機意識，也建立對國家安全、社會安全的安定感，不只攸關日常生活，也涉及產業、投資環境，讓人對台灣有穩定、有序的想像，提升國際對台灣的評比。

吳瑟致說，第三是從國際角度來看，台灣是最鄰近威權威脅的民主國家，相關作法將形成典範，在民主保護傘概念下，其他國家有能夠學習的方案，也拉起民主國家間對於相關議題、資訊的聯繫，透過中央與地方、台灣與其他民主國家、跨國城市間，全社會防衛韌性實地演練，串聯出密集交錯的安全網。

吳瑟致總結，強化全社會防衛韌性，能讓中國知道，對台灣的任何行動，都需要付出極高成本，也讓國人知道，任何機制的建立是要避免戰爭、災難的發生，有利於我們的安全。對社會秩序挑戰最大的就是民心，因此要讓民眾確知，政府有完善的準備，以及在避難過程中如何保護自己。

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