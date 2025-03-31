救災優先 緬甸反抗軍宣布停火2週

地震災情最嚴重的緬甸第2大城曼德勒，救難人員30日在1棟倒塌的建物中進行搜救。（美聯社）

2025/03/31 05:30

強震迄今已約1700人喪生

〔編譯孫宇青／綜合報導〕緬甸廿八日發生芮氏規模七．七強震，死傷人數持續攀升，軍政府卻不顧各地慘重災情，持續空襲反抗組織控制區域，遭聯合國痛批「讓人憤慨、無法接受」。代表被罷黜文人政府的「全國團結政府」（NUG）廿九日表示，卅日起兩週內將在災區暫停進攻性軍事行動，以利救援。緬甸卅日下午再發生規模五．一餘震，迄今這場地震已造成約一七○○人喪生。

NUG在聲明中表示，人民防衛軍（PDF）卅日起在災區暫停攻擊性軍事行動，但仍保有防禦作為，並將與聯合國和非政府組織合作，確保其控制地區的安全、交通，同時建立臨時救援和醫療營地。NUG表示，已初步撥款一百萬美元（約三千三百萬台幣），用於全國各地的緊急救援和醫療行動，尤其是在NUG控制地區，呼籲各族人民和公民積極配合

NUG，為災區提供協助。

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醫療用品嚴重短缺 阻礙救災

緬甸資訊部指出，首都奈比多國際機場已修復，可供救援航班降落。來自印度的五架飛機已抵達，包括一支由一一八名成員組成的印度陸軍野戰醫院分隊，正前往第二大城曼德勒（瓦城）。聯合國人道事務協調廳已初步撥款五百萬美元（約一．六六億台幣），用於向緬甸提供援助，同時也動員參與緊急救援，但警告醫療用品嚴重短缺，對救災形成阻礙。

聯合國推估，強震造成逾兩千四百座建築物受損，其中包括一六九○棟民宅、六七○座寺廟、六十所學校和三座橋梁，主要水壩的狀況也不樂觀。因此，除了在重災區設置臨時醫院外，也將調派流動外科和醫療團隊前往受災嚴重地區，提供及時醫療措施。

然而，就在救援緩步推進之際，緬甸軍政府在地震當天還持續空襲反抗勢力。聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）向「英國廣播公司」（BBC）表示，軍政府作為「簡直讓人難以置信」，呼籲軍政府停止所有軍事行動，也呼籲對軍政府有影響力的人士擴大施壓。

據報導，軍政府地面部隊過去一年半在戰場上遭遇重大挫敗，失去大片領土控制權，但憑藉長期盟友兼主要武器供應國俄羅斯提供的戰機，仍保有空中優勢。

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