美軍泰風飛彈系統 今夏澳洲試射

美國陸軍計畫於今年夏季在澳洲舉行的「護身軍刀」聯合演習中，首度於海外實彈試射其新型「泰風」中程飛彈系統。（取自DVIDS）

2025/03/31 05:30

精進作戰能力 首度美國境外實彈演練

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍計畫於今年夏季在澳洲舉行的「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習中，首度於海外實彈試射其新型「泰風」（Typhon）中程飛彈系統。此舉是這款陸基中程打擊武器首次在美國境外試射，此前美軍已將第一套系統部署至菲律賓，引發中國強烈不滿。

美國陸軍飛彈暨太空計畫執行官羅沙諾（Frank Lozano）向「國防新聞週刊」（Defense News）透露，屆時將由第二套「泰風」砲兵連負責發射一枚「標準六型」（SM-6）飛彈。

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報導指出，「泰風」系統（亦稱為「中程能力」飛彈系統，MRC）的第一套砲兵連，已於去年春季配合美菲「堅盾」（Salaknib）演習，運抵呂宋島北部。該系統被視為美軍印太戰略新型打擊能力的關鍵環節，此次部署創下該系統首次派駐美國本土以外地區的紀錄。

首套系統去年部署菲國 射程可達中國東南沿岸

部署在呂宋島北部的「泰風」系統，射程可達中國東南沿岸及其在南海的軍事基地。然而，美軍迄今尚未在菲律賓利用「泰風」系統進行任何實彈演練，也沒有計畫在今年的「堅盾」或即將展開的「肩並肩」（Balikatan）演習中進行試射。

由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研製的「泰風」系統，核心是一套垂直發射裝置，可發射雷神（Raytheon）公司生產的「標準六型」（SM-6）飛彈及「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，打擊範圍涵蓋五百至兩千公里。一套完整的「泰風」砲兵連，包括指揮作戰中心、四輛發射車、牽引車輛及改裝拖車。美國陸軍在不到三年的時間內，便將此能力投入實戰部署。

目前，第一套「泰風」砲兵連隸屬太平洋戰區的「第一多領域特遣隊」（ 1st MDTF），而即將在澳洲進行測試的第二套砲兵連，則配屬「第三多領域特遣隊」（3rd MDTF），同樣專注於太平洋地區。第三多領域特遣隊指揮官羅斯（Michael Rose）近日向媒體表示，美軍不斷尋找機會，讓泰風系統在前線戰區進行實戰演練，藉此精進作戰能力。

美國陸軍正在建立這些針對特定戰區、因應區域軍事需求的特遣隊，未來預計將有五支多領域特遣隊，其中三支專注於太平洋，第二支部署於歐洲，尚未成軍的第五支MDTF則將駐紮於北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg），做為全球快速反應部署之用。

羅沙諾表示，前兩套砲兵連均已部署至華盛頓州路易斯—麥克喬德聯合基地，陸軍正準備接收第三套系統，該系統將交付給駐歐洲的第二多領域特遣隊。

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