緬甸世紀強震／泰緬旅遊團 可解約退費

位於曼谷、興建中的審計署大樓被完全震垮。（法新社）

2025/03/30 05:30

〔記者吳亮儀、林曉雲／台北報導〕緬甸中部發生強烈地震，地震波及鄰近國家，泰國政府已宣布曼谷進入緊急狀態。我國交通部觀光署宣布，國人參加泰國（不含普吉島）、緬甸的團體旅遊，可依照相關契約的不可抗力因素來解約及退費。

觀光署說明，參照國籍航空公司所訂退票規定，在今年四月十五日以前旅客參團前往泰國（不含普吉島）或緬甸旅遊者，原則上請業者與旅客協議延後。

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如旅客仍欲取消行程解除契約，觀光署說明，旅行社應將已代繳的規費或履行本契約已支付的全部必要費用扣除後，餘款退還旅客。解約退費日期觀光署將視震後狀況滾動檢討。若有退費爭議，可檢具資料向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

國籍航空也有泰國和緬甸航班。華航宣布，四月十五日前往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票將免收手續費。長榮航空也公告，三月廿九日前開立往返泰國曼谷、清邁機票的旅客，搭機日為三月廿九日到四月卅日期間，可免收改票或退票手續費一次。星宇航空也公告，持四月四日前往返曼谷、清邁機票，改班、退票免手續費。

教育部統計，來台就讀的緬甸學生有二九七三人，教育部長鄭英耀昨表示，已透過學校災難救助系統及相關經費給予災區學生協助，如有需要返國，學校也會採彈性措施並提供線上學習，教育部將補助教師鐘點費與材料費，災區學生請假缺課不列計算，全面啟動三級輔導機制，協助應對壓力與恐慌。暨南國際大學校長武東星表示，將進行團體心理諮商協助，發放急難救助金。

曼德勒最大佛寺之一馬索耶因寺的鐘塔，在地震中徹底坍塌。（法新社）

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