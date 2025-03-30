緬甸世紀強震／ 實皆斷層縱貫緬甸 地震威力相當334枚原子彈

緬甸首都奈比多一間佛寺在強震中毀損嚴重。（美聯社）

2025/03/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕緬甸芮氏規模七．七地震造成劇烈災情，專家學者分析，本次地震的嚴重性與縱貫緬甸的「實皆斷層」特性有關。美國地質學家菲尼克斯向有線電視新聞網（CNN）描述，實皆地震的威力相當於三三四枚原子彈所釋放的能量，並警告由於印度板塊持續撞擊緬甸下方的歐亞大陸板塊，餘震可能會持續數個月之久。

這次地震震央位在實皆斷層，為一條位處印度板塊和巽他板塊之間、南北向貫穿緬甸中部的斷層，奈比多和瓦城皆在其上，因此地震不算罕見。英國地震學家巴普蒂指出，實皆斷層似乎有長達兩百公里的區段發生斷裂一分多鐘，部分地區滑移達五公尺，造成地面劇烈震動，「當一個人口逾百萬的地區發生大地震，且許多人住在木材或無鋼筋磚造建物中，往往會是大災難」。

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劍橋大學地震學家傑克森形容，地震是由整整一分多鐘的斷裂引發，進而在地面造成側向移動，「想像一張正被以每秒約兩公里速率撕裂的紙張」、「此現象移動了一條斷層，像是一把巨刃劃過地球」。

倫敦帝國學院地殼構造專家貝爾解釋，實皆斷層長度達一二○○公里且非常筆直，「斷層滑動的區域越大，地震就越大」。此情況下發生的地震尤其具有破壞力，且震源深度僅十公里，地震能量在傳遞到人口密集區之際僅受到少量消耗，導致地面大量搖晃。

據英國地質調查局（BGS）統計，緬甸在過去一世紀經歷超過十四起規模六以上地震，包括一九五六年鄰近曼德勒的六．八地震。倫敦大學學院榮譽教授馬奎爾指出，實皆地震可能是緬甸過去七十五年以來最大規模地震。

緬甸由於長年分裂和衝突導致建築設計強化水準不足，多數為低矮木材建築或磚造的宗教場址，此次災害也暴露了緬甸當局長期疏於規劃法規和建築準則等政府應負責之事。

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