緬甸世紀強震／曼谷逾700建物受損 中企承建大樓秒塌

位於曼谷、興建中的33層樓高的審計署大樓被完全震垮。（法新社）

2025/03/30 05:30

累計10死16傷 3處建築工地 仍有101人失蹤

〔編譯管淑平／綜合報導〕在廿八日強震中倒塌的泰國曼谷國家審計署興建中大樓，廿九日仍有四十七人受困，好消息是救難人員探測到十五人的生命跡象，正與七十二小時黃金救援時間賽跑搶救。

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曼谷防災減災局長蘇里亞猜廿九日表示，救難人員探測到受困其中的十五人生命跡象，這些人以三到七人為一群，困在瓦礫堆下大約三公尺深處，救難隊已經部署重機具清除瓦礫，以利找到他們。他說，救援時間設定在七十二小時，但是目前還無法把食物和水送進去。

33層高樓成瓦礫 中鐵十局狂刪網頁資料

死裡逃生的緬甸移工金翁（譯音）描述，他剛下班走到外面拿水，「看見到處塵土飛揚，大樓正在倒塌，我趕快跑開」，當時他同時打視訊電話聯絡剛進去準備上工的弟弟和其他朋友，「但是只有一人接電話，我看不到他的臉，當時他正在跑」，隨後通訊中斷，大樓跟著倒塌，他說，「我無法形容我的感受，這一切就在一眨眼間發生，我所有的朋友、我弟弟都在裡面」。

到廿九日為止，曼谷已有十人罹難、十六人受傷、一○一人失蹤，分佈在三處建築工地，其中審計大樓就占了八人罹難、四十七人失蹤。

這棟卅三層大樓由中國企業中鐵十局承建，引發外界對施工品質的質疑。中央社報導，中國媒體報導大樓倒塌新聞時，幾乎集體避提「中鐵十局」，以「曼谷、高樓、中鐵十局」關鍵字搜尋，有好幾個結果顯示「頁面不存在」；鳳凰網稍早的報導也被下架。中鐵十局則被發現，悄悄刪除去年四月二日貼出慶祝當年三月底該大樓封頂的照片。泰國工程師委員會前主席蘇查威向中央社表示，他猜測大樓設計或建築出了問題。

鬆軟土壤放大震波 六機場恢復正常營運

儘管震央離曼谷約一千公里，仍造成當地高樓劇烈搖晃。倫敦大學學院土木學者馬拉加—楚奇泰佩指出，曼谷的鬆軟土壤會放大地震波，尤其影響高樓在遠距地震中的搖晃程度。曼谷震後通報七百多起建築結構受損，市府派出兩千名志願工程師檢查，有兩棟公寓大樓因有安全疑慮須強制撤離。曾為該市最高樓的著名「彩虹雲霄酒店」震後也一度傳出傾斜，但是業者已聲明澄清，未出現結構損壞。

此外，泰國當局檢查曼谷、清邁、普吉、合艾、清萊等地共六座機場後，發現建築結構未受影響，符合安全，這六座機場廿九日已恢復正常營運。

曼谷一處建築工地屋頂起重機震後受損垂掛在鷹架外。（路透）

審計署大樓失蹤建築工人親友廿九日在現場等待消息，焦急落淚。（歐新社）

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