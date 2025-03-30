醫院、寺廟倒塌 緬人不敢回家

一名在曼德勒一處倒塌公寓大樓瓦礫堆中被埋了30個小時的婦女，29日獲救後激動流淚，緊緊握住丈夫的手。（法新社）

2025/03/30 05:30

建物震成瓦礫 救援和醫療物資匱乏 死傷難計

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歷經四年內戰蹂躪的緬甸，在廿八日遭強震襲擊後，更加脆弱不堪，尤其救援和醫療物資嚴重匱乏，死傷人數恐怕難以計數。各地災情頻傳，有親眼目睹醫院倒塌的民眾嚇得連家都不敢回，只敢露宿街頭；也有民眾自行組成救援隊展開行動，卻因只能徒手挖掘，沒有機具協助，無法及時搶救受困者，聽著呼救聲漸弱而絕望不已。

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曼德勒面目全非 民眾沒機具 徒手挖掘

英國「衛報」指出，地震發生當晚，在人口達一七○萬的第二大城曼德勒（瓦城），許多民眾搭起小帳篷，準備睡在街上，因為不敢冒險回到住家，擔心脆弱的建物隨時會淪為一片廢墟。不願具名的「柯柯」透露，他在地震來襲時正在開車，因為搖晃劇烈而當場停車，「就在那一刻，一座醫院在我面前倒塌」。在規模七．七的主震和後續六．四餘震後，當地大部分地區都已面目全非。由於軍政府嚴禁大多數獨立媒體，記者只能轉入地下或流亡，外界可能得等一段時間才能了解實際破壞程度。

報導指出，災區民眾需要可靠的訊息，但緬甸還能登入的社交媒體上充斥未經證實的報導，亦或軍政府強制徵兵的消息。由於救援人員不足，民眾已開始自行解決問題，例如封鎖有倒塌風險的天橋。

內戰又逢強震 手機網路斷訊 救援到不了

另一民眾納迪描述災情時提到，地震開始之際，她的姊夫正在清真寺內禱告，結果寺院內所有建物瞬間成為瓦礫，手機網路斷訊，救援隊遲至，失血過多的姊夫當場喪命。曼德勒還有另一座清真寺也倒塌，另有一間飯店三樓以下全坍毀，員工和老闆仍受困，傷亡人數愈來愈多。廿五歲的赫敏烏被其他民眾從牆下拖出來後，又試圖徒手挖掘已成廢墟的住家，營救祖母和兩名叔叔，但最終流淚放棄，「過這麼久，沒有任何希望了」。

由國際專家組成、旨在恢復緬甸民主的「緬甸特別顧問委員會」指出，內戰已使該國三分之一人口（兩千萬人）陷入貧困之中，亟需人道主義救援，政府的緊急服務已因政變和內戰而嚴重不堪負荷，這次地震正是「發生在一個危險的時刻」。聯合國則說，緬甸有逾三百萬人因內戰而流離失所，近兩千萬人生活困難，許多地方極度危險，救援組織根本到不了現場。

在緬甸創立援助團體「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）的前美國特種部隊士兵尤班克說，地震發生後，軍政府仍繼續在與瓦城接壤的克倫邦北部和撣邦南部發動三起空襲。他也諷刺地表示，在他們施援的地區，大多數村莊早已被軍政府摧毀，地震的影響反而不大。來自仰光的非政府組織「國際計畫」緬甸主任雅古布不諱言，如此嚴重的災情，大多數人從未見過，人道需求無疑將非常龐大。

曼德勒最大佛寺之一馬哈穆尼寺面目全非，當時寺內有超過270名僧侶，至29日已有80人罹難，100多人生死未卜。（歐新社）

緬甸首都奈比多一群災民暫時安置在做為臨時避難所的寺院。（歐新社）

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