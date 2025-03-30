日相、美日防長訪硫磺島 首度聯合追悼戰亡者

美國與日本29日在硫磺島為二戰硫磺島戰役80週年舉行追悼儀式，包括日相石破茂與美國國防部長赫格塞斯都親自出席。（路透）

2025/03/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯與日本首相石破茂、防衛大臣中谷元廿九日出席二次世界大戰太平洋戰爭硫磺島戰役八十週年紀念活動，昔日為奪島爆發血戰的兩國如今重申加強同盟，但專家稱赫格塞斯可能會呼籲日本增加國防預算與增加對美軍購。

赫格塞斯在硫磺島舉行的美日聯合追悼會上表示，美日同盟顯示，那些在一九四五年時的勇士，如何從昔日敵人化為今日朋友，「我們的聯盟一直都是以及會持續是印太地區的自由、繁榮、安全與和平的基石」；石破則在向當年為國捐軀的日軍致敬之餘，重申日本對和平的承諾；他提及曾交戰的日美已達成和解、深化關係與成為互信的同盟國，將和平的寶貴銘記於心，讓能為世界帶來和平繁榮的日美同盟提升到更高境界。

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硫磺島位於東京以南約一二○○公里的太平洋，一九四五年二月九日，美軍為登島與日軍爆發持續一個多月的激烈血戰，有二．一九萬名日軍與七千名美軍戰死。美軍最後成功拿下該島並在島上豎起美國國旗的照片，成為最知名的二戰畫面之一，該戰役也啟發無數書籍與電影創作。

美防長訪菲 共軍展開南海巡航

此外，赫格塞斯廿八日在菲國訪問並稱威懾在對抗中國威脅上有其必要，中國人民解放軍南部戰區廿九日就宣布，該戰區部隊已於廿八日在南海海域進行例行巡航，並警告菲國勿挑起事端、升級緊張局勢與引入外部勢力。

美菲陸軍廿四日起在菲國舉行年度「堅盾軍演」，歷時三週；美日菲三國軍艦廿八日則在南海黃岩島附近海域舉行聯合軍演。目前並不清楚共軍南部戰區的南海例行巡航，是否意在與之別苗頭，也不確定日前被衛星拍攝到現身黃岩島附近的兩架共軍遠程轟-6轟炸機，是否與此例行巡航有關。

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