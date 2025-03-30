范斯批未保護好格陵蘭 丹麥斥亂說

美國副總統范斯（右二）28日造訪位於格陵蘭島北部的美軍皮圖菲克太空基地時，聽取駐地美軍的解說。左二為范斯之妻烏莎。（美聯社）

2025/03/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國副總統范斯廿八日率團造訪川普總統多次揚言拿下的格陵蘭島，並在島上強力放送「倚美論」，宣稱格島被納入美國安全傘下會比跟著宗主國丹麥好得多，也不忘批評丹麥政府在妥善保護半自治的格島及其人民免於中國與俄羅斯的入侵上，做得不夠好。丹麥當局直言范斯亂說，批評的語氣令人無法接受。

點名未阻止中俄入侵 美將擴大軍事投資

范斯是在格陵蘭西北部的美軍皮圖菲克太空基地的記者會上，做上述表示。范斯說，格島的安全不如數十年前，其宗主國丹麥對格島及其安全架構投資不足，未投入必要資源以維持美軍的駐紮與美軍基地的運作，「以及在我看來，讓格島人免於俄羅斯、中國與其他國家的許多極具侵略性的入侵」，此等情況必須改變。

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范斯並未詳述何謂入侵，但稱包括中俄與其他國家對北極航道、海上路線與區域礦產，「特別感興趣」，格島的安全遠不及數十年前，若能納入美國而非續留在丹麥的保護傘下會更安全。范斯還承諾格島人能擁有「自決權」，美國是世上唯一尊重格陵蘭主權與安全的國家，「因為他們的安全就是我們的安全」。

同日，川普在白宮對記者重申，基於美國和平與世界和平，美國必須擁有格陵蘭，因為格島水道四處都是中俄船隻，「美國無法仰賴丹麥或其他人來處理這個情況」；至於范斯在被問到美國是否可能動武拿下格陵蘭時表示，美國目前並無擴大在格島的地面軍事存在的立即計畫，但將投入能擴大其軍事存在的更多資源，包括海軍艦艇與軍用破冰船，以及認為「理性善良」的格島人會與美國達成協議以確保該島與美國的安全。

丹麥總理佛瑞德里克森隨即反擊范斯的發言，以美丹部隊曾並肩部署於伊拉克與阿富汗為例說，丹麥多年來一直跟美國站在一起，「范斯提及丹麥時的說法並不正確」。丹麥外長拉斯穆森則說，丹麥接受批評，但不喜歡范斯批評的口氣，因為「這不是你跟親密盟友說話的方式」。

美副總統出訪遇抗議 行程縮小僅造訪當地美軍基地

美國訪問團成員還有范斯之妻烏莎、國安顧問瓦爾茲與能源部長萊特等人。此行原定是烏莎與瓦爾茲在未受邀情況下，參訪格陵蘭西西繆特鎮的狗拉雪橇大賽與格陵蘭首府努克，但在民眾抗議與格、丹兩地當局的怒火下，美國代表團僅造訪美軍基地，因為根據協議，只要知會格、丹當局，美國有權隨時訪問該基地。

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