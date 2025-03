中英對照讀新聞》Tom Cruise, Superman and ’Avatar’ hold keys to 2025 box office湯姆．克魯斯、超人和「阿凡達」掌握2025票房關鍵

湯姆.克魯斯「不可能的任務」系列將在第8部作品「最終清算」畫下句點。(路透)

2025/03/30 05:30

◎林家宇

Tom Cruise takes on what may be his final "Mission: Impossible," a new Superman will wear the red cape, and the record-setting "Avatar" sci-fi series will return to movie theaters this year.

或許是湯姆.克魯斯最後的「不可能的任務」,即將披上紅色披風的新超人,以及創造紀錄的「阿凡達」科幻系列,都將在今年重返戲院

Those films and more are giving cinema operators hope that the long recovery from the COVID-19 pandemic will continue in 2025.

上述及更多電影正給予戲院業者希望,新冠疫情的長期復甦將在2025年持續下去。

Box office receipts totaled $8.6 billion last year in the United States and Canada, 25% below the pre-pandemic heights of $11.4 billion in 2019.

美國和加拿大去年的電影票房總收入為86億美元,與疫情前高峰2019年的114億美元有25%的落差。

"That complex matrix of filmmaking, where everyone wants the best talent and the best actors and the best sets, it takes a long time to get that running again," said Tim Richards, founder and CEO of Europe’s Vue Cinemas. "2025 is going to feel the tail end of that."

歐洲Vue戲院創辦人兼執行長提姆.理查茲表示,「在複雜的製片環境中,每個人都想要最優異的人才、最佳的演員和最好的場景,這得花上很長一段時間才能再次運作起來」、「2025年將會感受到這些狀況的尾聲」。

新聞辭典

matrix:名詞,環境、條件。例句:The stability of the world largely depends on the geopolitical matrix of europe.(世界的穩定很大程度取決於歐洲的地緣政治情勢)

tail end:名詞,末端、尾端。例句:The crowd for this popular band’s concert seemed to have no tail end.(這支人氣樂團演唱會的人潮似乎不見盡頭)

