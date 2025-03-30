緬甸強震 美估罹難者恐逾萬 近年陷內戰 救援行動舉步維艱

救援隊嘗試救出被困在「Sky Villa」瓦礫堆中的民眾。（法新社）

2025/03/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕緬甸廿八日午間發生芮氏規模七．七強震，截至廿九日已證實一六四四人罹難，三四○八人受傷，多地出現大量基礎設施受損，包括建物倒塌、橋梁崩毀、道路彎曲、水壩潰堤等災情。由於緬甸近年陷於內戰，救援行動舉步維艱，美國地質調查所（USGS）推估恐有逾萬人罹難。

災情慘 建物倒塌、水壩潰堤

緬甸軍政府廿八日通報一四四死，翌日即大增至逾千人，並暗示情況還會更糟。首都奈比多大部分地區的電力、電話和網路服務仍中斷，一間擁有逾千床位的主要醫院傳出災情，還有公務員宿舍大樓也傳倒塌，相關區域已遭封鎖，另證實機場塔台崩塌。第二大城曼德勒（瓦城）和最大城仰光均傳停電斷訊，兩地間一條主要橋梁傳出倒塌；曼德勒一棟十一層大樓的一至四層全成瓦礫，吳拉登寺也坍毀，逾百名僧侶受困，還有一座水壩潰堤，當地機場暫停所有航班起降。

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軍政府領袖告急 向國際求援

USGS模型顯示，罹難人數在一萬至十萬的機率為卅五％，突破十萬的機率為卅六％，意味有七成以上機率罹難人數破萬；經濟損失可能超過前年緬甸的國內生產毛額（GDP）六六○億美元。緬甸軍方二○二一年二月從民選政府領袖翁山蘇姬手中奪取政權，之後陷入內戰，許多災區非由軍政府控制，救援行動格外困難。孤立的軍政府領袖敏昂萊已向國際求援，「所有願前來援助我國受困民眾的組織與國家，我們誠摯邀請」。

翁山蘇姬之子透露，被關押在奈比多的母親目前平安。據了解，她是被關在單層建築中，危險性比高樓小得多。翁山蘇姬四年前被軍方抓捕入獄，去年四月改為軟禁，剩餘刑期廿七年。

緬甸第二大城曼德勒的11層大樓「Sky Villa」4樓以下全毀，救難人員29日持續搜救受困者。（法新社）

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