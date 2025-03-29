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    普廷又提協商條件 要與烏「臨時政府」和談

    俄總統普廷表示，俄軍在烏克蘭戰場前線握有能夠殲滅對手的戰略主動權。圖為普廷出席莫曼斯克「885M」核動力潛艦工程計畫建造的「彼爾姆號」（Perm）啟用典禮。（歐新社）

    俄總統普廷表示，俄軍在烏克蘭戰場前線握有能夠殲滅對手的戰略主動權。圖為普廷出席莫曼斯克「885M」核動力潛艦工程計畫建造的「彼爾姆號」（Perm）啟用典禮。（歐新社）

    2025/03/29 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿八日訪問西北部城市莫曼斯克期間，提出達成烏俄和平協議新主張：籌組一個由聯合國、美國和歐洲及莫斯科盟國監管的烏克蘭臨時政府，舉行選舉並做為可信任的協商對象；意味著普廷不願與烏國總統澤倫斯基政府談判。

    拒與澤倫斯基政府和談

    烏克蘭在二○二二年遭俄羅斯侵略後，實施戒嚴令並暫停選舉，使得二○一九年就任的澤倫斯基，在五年任期結束後繼續擔任總統。普廷藉此主張澤倫斯基不具有合法領導人身分，美國總統川普也曾批評其為「未經選舉的獨裁者」。

    據俄國媒體引述，普廷向海軍人員說明構想，「當然，在烏克蘭的臨時政府原則上置於聯合國、美國、歐洲國家和我方盟友的照看之下」、「這是為了舉行國內選舉，產生出享有人民信任的有能政府，接著與對方啟動和平條約的協商」。

    普廷強調，俄軍在烏克蘭前線握有「戰略主動權」，「有理由相信我們將終結對方」。

    另據「路透」引述知情人士說法，川普政府已經向烏克蘭提出更具規模的新礦產協議，不但仍未向基輔提供未來安全保證，還要求烏國把境內國有、私人企業管理的自然資源使用收益，全數投入聯合投資基金之中。早前的版本為投入國有天然資源未來採集收益的五十％。

    新協議還規定賦予美國礦產優先採購權，並在收回自二○二二年烏俄戰爭爆發後美國提供的援助總額後，烏克蘭才能取得基金收益權限。聯合投資基金將設有美方三名、烏方兩名共五人董事會，基金會兌為外幣並移轉海外，由美國國際開發金融公司（DFC）管理。

    澤倫斯基日前已透露正在檢視美政府提出的重大新協議條文，並於廿七日提到，雖然美國「不斷」更動條文，但不希望讓華府認為基輔反對礦產協議。

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