美軍B-2進駐印度洋 鎖定伊朗葉門

美國升級軍事部署，向印度洋狄耶戈加西亞島的英美軍事基地部署B-2「幽靈」匿蹤轟炸機等龐大機群。（美聯社）

2025/03/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普下令空襲葉門叛軍「青年運動」兩週以來，該組織對紅海和以色列的攻擊仍未停歇，促使美國迅速升級軍事部署，向印度洋狄耶戈加西亞島的英美軍事基地部署B-2「幽靈」匿蹤轟炸機等龐大機群，隨時可對該組織及其背後勢力伊朗展開大規模轟炸。

「華爾街日報」報導，川普十五日指示美軍對青年運動展開攻勢以來，已對該組織的軍火庫和領導層發動數十次空襲，且力度勝過前總統拜登時期的行動，但該組織仍幾乎每天對以國和紅海發射飛彈。川普警告伊朗，如果這個美國認定的恐怖組織繼續發動攻擊，德黑蘭當局將承擔責任；若伊朗繼續發展核武，同樣將面臨美國的軍事行動。

請繼續往下閱讀...

美國戰略司令部發言人表示，B-2轟炸機近日從密蘇里州懷特曼空軍基地出發，已抵達英屬查哥斯群島主島嶼狄耶戈加西亞的英美聯合基地，將肩負阻止、偵察並在必要時挫敗針對美國及其盟國的戰略攻擊。智庫「大西洋理事會」中東計畫資深主任韋克士勒警告，「這是伊朗人必須看到的訊號」。

前五角大廈官員解釋，B-2轟炸機大幅增強美軍打擊青年運動和伊朗地下碉堡的能力。B-2是唯一能夠攜帶重達三萬磅「巨型鑽地彈」（GBU-57）的美軍匿蹤戰機。B-2部署在狄耶戈加西亞島後，距離「青年運動」控制領土約兩千五百英里，距離伊朗則是三千三百英里，都在航程範圍內。衛星影像顯示，和B-2一同部署的包括「C-17A」環球霸王式巨型運輸機，可運載長程轟炸機作戰所需的人員、支援裝備和彈藥。五角大廈近日也已向中東派遣第二支航艦打擊群，有助於增強美國打擊火力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法