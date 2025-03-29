緬甸世紀強震／離震央1千公里 曼谷大樓倒塌117人受困

泰國首都曼谷一棟興建中的政府大樓倒塌，造成五死、九傷、一一七人受困。（路透）

2025/03/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕緬甸強震震撼東南亞，鄰國泰國與中國感受強烈，泰國首都曼谷多棟高樓受損，一棟正在興建中的大樓倒塌，造成至少五人死亡、一一七人受困。總理貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態，曼谷空鐵（BTS）和地鐵（MRT）全面關閉。至於中國雲南省多地傳出災情，瑞麗市多處房屋受損，已有兩人受傷。

此次強震包括泰國、中國、柬埔寨、馬來西亞、孟加拉和印度都有震感。曼谷距離震央約一千公里，全市建築物都感受到劇烈搖晃，大批民眾驚恐地逃離大樓衝到街上避難。網路影片顯示，一棟高樓飯店的屋頂泳池池水在晃動中從高空湧下。北部城市清邁的遊客也受到驚嚇，一名飯店服務生表示，當時客人全都從飯店逃了出來。在曼谷洽圖洽區一處正在興建中的大樓倒塌，目前已知五人死亡、九人受傷、一一七人受困。救援人員正在瓦礫堆和扭曲金屬中搜索生還者，現場不時傳來「救救我」的呼救聲。根據中國媒體財新網報導，這棟政府大樓由中國企業中鐵十局承建，為其首個海外超高層建築，樓高三十三層，施工進度為三十％，地震中結構損壞、在幾秒內全部倒塌，現場塵土飛揚。

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貝東塔取消在普吉島的行程、趕回曼谷坐鎮，宣布曼谷進入緊急狀態，呼籲民眾保持冷靜。許多公司行號宣布提早下班，商家也提早打烊，曼谷各大百貨商場全面關閉，不再營業。曼谷在下班時間市區交通大打結，大批民眾只能步行回家。曼谷郵報報導，泰國約有八個省分傳出災情，主要是在北部地區，多為建築和房屋遭到破壞。

雲南瑞麗多處房屋、建物受損

在中國，據中國地震台表示，震央距離中國最近邊境線二九四公里，造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地亦有震感。目前雲南瑞麗市有多棟房屋受損，至少兩人受傷。在豆瓣網發布的一段影片顯示，距離震央約三百一十公里的瑞麗市財富廣場一棟高樓樓頂的水像瀑布一樣往下流，同時還有磚石墜落，下面的人們慌忙逃難，街上也有電線桿傾倒。

倒塌大樓的工人逃過一劫，放聲大哭。（路透）

曼谷多棟高樓搖晃劇烈，上班族紛紛逃往街上避難，互相擁抱安慰。（法新社）

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