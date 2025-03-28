美國安高層洩密 共和黨人要查

美國大西洋月刊總編輯被「誤加」進美國國安高層官員的通訊軟體Signal群組事件持續延燒，數名資深國會共和黨人已呼籲就此展開調查。圖為美國國家安全局與Signal的標誌。（路透）

2025/03/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「大西洋月刊」總編輯被「誤加」進美國國安高層官員的通訊軟體Signal群組事件持續延燒，儘管當局否認有機密外洩甚至怒斥外界「獵巫」，數名國會資深共和黨人呼籲展開調查，大西洋月刊則是公布更多機密外洩細節。

大西洋月刊廿六日貼出另一批聊天內容打臉官方說法，包括美國日前空襲葉門時對目標的描述、發射時間，甚至攻擊期間的天氣詳情等細節，例如在首批美軍戰機出發前約半小時、即首個葉門目標被轟炸前兩小時，國防部長赫格塞斯就貼文表示戰機將在何時起飛，顯示「Signal門」醜聞確實涉及洩密。

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擔心本案演變為「重大政治問題」的資深共和黨參議員也罕見逆風，要求軍事與情報等多個參院委員會調查「Signal門」，以及要求川普政府做出解釋。參院軍委會主席韋克爾說，他會要求國防部的督察長進行調查。

美國總統川普廿六日對此斥之為「獵巫」，同時力挺赫格塞斯，大讚他表現優異，「跟這個（指洩密）沒關係…你（指提問記者）幹嘛把赫格塞斯扯進來，我說啊，這全都是獵巫」。川普還重申此事件中沒有任何機密資訊外流，及國家安全顧問瓦爾茲已為「誤加」錯誤「負起責任」。

此外，本案還衍生美國國安高層個資曝光的案外案，德國「明鏡週刊」揭露可透過商用數據搜尋服務與網路上的被駭資料，找到瓦爾茲、赫格塞斯與美國國家情報首長加巴德等人的手機號碼、電子郵件地址，及登入密碼。明鏡說，找到赫格塞斯手機號碼與電郵地址特別容易，某些情況下甚至連登入密碼都有。而加巴德與瓦爾茲的手機號碼，據稱連結WhatsApp以及Signal帳號。

此外，瓦爾茲還被爆任由其行動支付Venmo帳號的聯絡人名單對外公開，使得數以百計的個人與工作上的聯絡人，包括記者、軍官、遊說人士與其他人的姓名被看光光。「Wired」雜誌報導，此一人脈資訊對外國情報單位可能深具價值。

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