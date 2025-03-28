美重心轉移印太 習頻測試底線

中國國家主席習近平採取「胡蘿蔔加大棒」的兩手策略，試圖擴大北京的區域影響力。 圖為習近平與泰國總理。（美聯社檔案照）

2025/03/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普重塑外交優先順序，引發印太盟友對美國承諾的不安。據「紐約時報」與「彭博」分析，中國國家主席習近平正利用此變局，採取「胡蘿蔔加大棒」的兩手策略：一面展現外交魅力、提供經濟誘因，一面則以更強勢的軍事與準軍事行動，測試美國盟友的底線與華府的反應，試圖擴大北京的區域影響力。

兩手策略 圖擴大區域影響力

這種軟硬兼施的策略近期表現尤為明顯。中國外長王毅上週末才在東京與日韓外長會晤，引用「遠親不如近鄰」暗喻美國不可靠；幾乎同一時間，中國海警船卻侵入釣魚台水域近四天，創下最長紀錄，並追逐日本漁船。

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華府智庫德國馬歇爾基金會主任葛來儀分析，這正是北京「胡蘿蔔加大棒」策略的體現，旨在「獎勵符合其利益的政策，並警告損害其利益的行為」。彭博指出，川普政府疏遠盟友（如加徵關稅、質疑防衛條約公平性）的做法，讓北京看到拉攏這些國家的機會窗口。

但示好之外，北京更利用美國盟友的疑慮時刻，強勢推進自身利益。澳洲剛獲貿易解禁，轉眼卻遭中國艦隊史無前例的環澳實彈演習威懾。其他強硬動作還包括：施壓泰國遣返維族民眾、警告日本勿涉台獨；同時，北京藉由在東京灣軍演及在黃海阻撓南韓海警調查行動，毫不掩飾對越南與南韓的強硬姿態。

彭博分析，儘管時機有利，美國關稅壓力仍使習近平的策略顯得微妙。北京因此傾向「有限度的強硬」：對台加強口頭威嚇，卻迴避可能招致美國報復的大規模軍演，以控制風險。英國智庫查塔姆研究所學者海頓形容此為「推進、試探、遇阻則緩」的模式。新加坡學者莊嘉穎則認為，北京可能也在評估，在缺乏美國有效介入下，其盟友的應對能耐。

澳洲洛伊國際政策研究所資深研究員馬利德指出，無論美中關係起伏，北京追求區域主導地位的目標不變，並會持續「邊打邊拉」。新加坡前外交官馬凱碩表示，亞洲國家雖不願美國撤離，但也期盼一個政策可預測的夥伴。

日內瓦的人道對話中心學者瓦提基奧提斯警告，川普對亞洲安全承諾的模糊態度，以及其重利輕義的風格，可能讓習近平在未來貿易談判中有機可乘，要求美方在台灣問題上讓步，而川普「很可能會同意」。

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