賣TikTok降關稅 北京不領川普情

美國總統川普表示，願意對中國降一點關稅，換取北京方面同意出售TikTok。（法新社）

2025/03/28 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普廿六日表示，他願意對中國「降一點」關稅，以利母公司為中國字節跳動的短影音平台TikTok，能達成拆售美國業務的交易。

川普廿六日宣布對進口汽車實施新關稅時提到此事，他向記者說，「關稅中的每一點，都比TikTok值錢」，為了讓中國同意出售，「或許我會給他們在關稅上降低一點」。他表示，中國將得在TikTok交易上發揮作用，「有可能以批准的形式，我想他們會這麼做」。川普還預期，最晚下週就能夠至少敲定TikTok協議的架構，「我們將達成某種形式的交易」，若未能在期限前達成，他願意延長期限。

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不過，中國迅速回絕川普的建議，外交部發言人郭嘉昆指出，針對TikTok的問題，中國已經「一再重申我方立場」，「中方反對強加額外關稅的立場也一貫且清楚」。

美國在前總統拜登任內，以可能影響國安為由，立法通過要求TikTok拆售美國業務，這項「不賣就禁」期限在一月十九日生效，TikTok在美國短暫停止服務、下架。不過，隔天、廿日川普上任就迅速簽署行政命令，暫緩實施禁令兩個半月，以利與北京找出解決方案，延長後的期限將在四月五日到期。美國副總統范斯曾表示，他預期可在此期限前，達成解決TikTok所有權的一般條款協議。

拆售不僅需要美國政府同意，也要TikTok母公司、中國企業字節跳動，以及中國政府同意。拆售的一大重點在於演算法控制權，若讓字節跳動保留，比較容易獲得中國政府點頭，但是此舉可能違反美國立法要求。

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